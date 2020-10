Ce que vous devez savoir sur les garanties en automobile

Au fil des décennies, les garanties des manufacturiers d’automobiles ont bien évolué. Encore aujourd’hui, elles varient passablement d’un à l’autre.

Pour en discuter, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu George Iny, président de l’Association pour la protection des automobilistes, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio.

«Je vous dirais que, présentement, l’industrie a l’idée que les consommateurs ont une confiance suffisante au produit et ce n’est pas nécessaire d’aller plus loin que cinq ans ou 100 000 kilomètres», souligne M. Iny. Histoire d’illustrer un certain recul dans le domaine, il rappelle qu’alors que Chrysler était au bord de la faillite, on a voulu «faire la preuve que les voitures étaient fiables en sortant une garantie, cette fois sous Lee Iacocca, avec sept ans ou 115 000 kilomètres.»

Cela dit, les garanties automobiles n'ont pas toujours été aussi généreuses. M. Iny souligne qu'il y a une cinquantaine d'années, une voiture neuve venait avec une garantie de... trois mois!

Au cours de cette émission, il a également été question de la motorisation du nouveau Volkswagen Taos, des premiers croquis de la Honda Civic 2022 et des spécifications du Ford F-150 hybride. Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur l’Acura TLX.

Pour conclure l’émission, Antoine et Germain ont vidé leur sac sur les nombreuses hypocrisies de l’univers de l’automobile.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB radio et en reprise le dimanche à 14h.