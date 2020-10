Connor McDavid atteint de la COVID-19

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid est atteint de la COVID-19.

C’est ce qu’a indiqué la formation de l’Alberta, lundi soir, sur son compte Twitter.

«Un peu plus tôt aujourd’hui [lundi], le capitaine des Oilers Connor McDavid a subi un examen médical et a reçu un diagnostic positif à la COVID-19», ont écrit les Oilers.

«Depuis, il est en isolement volontaire à son domicile, ont-ils ajouté. Il continuera d’être observé et suivra tous les protocoles médicaux. Il se sent bien et ressent des symptômes légers.»

McDavid est considéré par plusieurs comme étant le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. Cette saison, il a amassé 34 buts et 63 mentions d’aide pour 97 points en 64 rencontres. Le joueur de centre a également obtenu cinq réussites et quatre aides pour neuf points en quatre parties éliminatoires, lui qui a vu son club être éliminé par les Blackhawks de Chicago lors de la ronde qualificative des séries.

En carrière, le tout premier choix du repêchage de 2015 a touché la cible à 162 reprises et s’est fait complice d’un coéquipier 307 fois pour 469 points en 351 parties.