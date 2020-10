COVID-19 : les Québécois «indisciplinés»?

Le Québec compte à lui seul 47 % des cas de COVID-19 nationaux, ce qui en fait la province la plus touchée. Mais pourquoi?

Lors de la rencontre quotidienne à QUB radio, les animateurs Benoît Dutrizac et Mario Dumont ont tenté d'établir les causes de cette débâcle.

«On est obligé de finir par se dire qu'on est un peu moins disciplinés. Il y a une maladie contagieuse : si elle se promène plus, techniquement, c'est parce que les gens ont plus de contacts», a suggéré Mario Dumont.

La discussion a aussi soulevé les failles du système de santé québécois qui «craque de partout» et la réouverture des écoles.