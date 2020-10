COVID-19: les cas explosent à Québec avec 265 nouvelles contaminations

La pandémie ne s’essouffle pas dans la Capitale-Nationale malgré le passage en zone rouge depuis quelques jours alors qu’on enregistre pas moins de 265 nouveaux cas de COVID-19 dans la population, un quatrième record en une semaine.

Il s’agit d’une hausse de 72 cas de plus par rapport au dernier sommet, atteint pas plus tard que dimanche. Deux autres décès sont également à déplorer dans la région, pour un total de 228 depuis mars.

En Chaudière-Appalaches, le bilan quotidien qui était décroissant depuis deux jours est de nouveau à la hausse alors qu’on recense 68 porteurs du virus de plus que la veille.

Dans la province, ce sont 1191 personnes de plus qui ont contracté le virus depuis le dernier bilan. Le nombre d’hospitalisation à travers le Québec a aussi fait un bond de 27. Ce sont donc 361 individus qui sont hospitalisés pour des complication liées au virus, dont 62 aux soins intensifs.

