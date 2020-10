Dépotoir de Drummondville : La décision de Québec soulève des questions

Une récente initiative de Québec dans le dossier de l’agrandissement du site d’enfouissement de Waste Management, à Drummondville, au moment où la cause est en délibéré à la Cour supérieure fait lever les sourcils de plusieurs dans cette ville du Centre-du-Québec.

Le gouvernement se fait reprocher sa décision de délivrer un certificat d’autorisation pour une durée de 10 ans afin de permettre à l’entreprise d’aller de l’avant avec son projet.

«C’est un processus qui est en place par le ministre de l’Environnement et je ne le comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ce moment-ci a été choisi pour faire le décret. Je trouve ça délicat de leur part et je peux vous dire que le décret lui-même va faire l’objet de discussions devant les tribunaux», a laissé entendre le nouveau chef de cabinet du maire de Drummondville, Me Claude Proulx, qui s’est exprimé au nom de son patron, le maire Alain Carrier.

En cour, l’entreprise lutte pour obliger les élus municipaux à changer leur règlement de zonage afin de permettre le projet d’agrandissement du site dans lequel elle a investi près d'une centaine de millions de dollars.

Aux yeux du Drummondvillois Mathieu Audet, le geste que vient de poser Québec est loin d’être le fruit du hasard.

«J’ai le sentiment que Québec prend position dans ce dossier, a déploré l’enseignant âgé de 31 ans. Je comprends qu’il y a une indépendance entre la cour et la politique. Par contre, chaque être humain est influencé par son environnement et par ce qu’il entend.»

Frédéric Marcoux / AGENCE QMI

Le porte-parole du Groupe des opposants au dépotoir de Drummondville, Jean-Guy Forcier, est frustré du gouvernement Legault. L’octogénaire se donne pour mission de protéger l’environnement pour les prochaines générations.

«En conférence de presse, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, n’est même pas venu nous expliquer la décision, a-t-il fait remarquer. Il s’est caché derrière ses deux sbires, [les députés de la région André Lamontagne et Sébastien Schneeberger] pour faire le travail. Le gouvernement veut que Drummondville soit la “poubelle-ville” de la province.»

Frédéric Marcoux / AGENCE QMI

Un processus normal selon le gouvernement

De son côté, le ministre Charette, soutient que le certificat d’autorisation de Québec a été fait dans les règles de l’art.

«La dernière fois que le gouvernement avait accordé l’autorisation en 2013, c’était pour une durée de sept ans, a expliqué le ministre. Elle venait à échéance et il ne faut pas y voir d’autres liens.»

«Le site d’enfouissement, c’est un mal nécessaire, a-t-il ajouté. On veut toujours moins y recourir, mais on en a encore besoin pour gérer les matières résiduelles qui n’ont pas été revalorisées [...]. C’est important de le souligner, le site de Saint-Nicéphore [à Drummondville] est loin de recevoir tous les déchets du Québec, c’est une petite portion.»

Si tout se déroule comme le souhaite l’entreprise, elle pourra recevoir jusqu’à 430 000 tonnes de déchets annuellement.

Le député de la circonscription de Johnson, André Lamontagne, est bien conscient que la décision de Québec ne fait pas que des heureux à Drummondville. Même s’il comprend la réaction des citoyens, il rappelle les besoins du Québec.

«La décision ne va pas dans le sens des recommandations que nous avons fait Sébastien Schneeberger et moi, mais en même temps je comprends la réalité [...]. Mathématiquement, nous avons encore besoin du site de Drummondville, même si personne n’aime vivre à côté d’un dépotoir.»

Frédéric Marcoux / AGENCE QMI

Une décision saluée par Waste Management

La décision de Québec d’émettre un certificat d’autorisation à Waste Management pour une durée 10 ans est saluée par l’entreprise, même si elle réclamait une période de 23 ans.

«Je pense que ce geste du gouvernement témoigne de leur confiance envers nos opérations, a indiqué le directeur des affaires publiques de la compagnie, Martin Dussault. Notre équipe est très heureuse de voir que le travail qu’on fait est reconnu. On va continuer de bien faire les choses et d’être digne de confiance.»

Puisque le dossier est devant les Tribunaux, Martin Dussault s’est montré prudent dans ses commentaires. Il a toutefois tenu à inviter les Drummondvillois à visiter le dépotoir pour juger de la situation.

«On est transparent, a mentionné le principal intéressé. Les gens peuvent venir visiter nos installations et ça nous fait toujours plaisir d’expliquer les différentes mesures de protection qu’on met en place pour protéger le sol.»

«On a plus de 25 ans d’analyses environnementales qui montrent que le lieu d’enfouissement n’a pas d’influence sur l’eau sous la terre, a-t-il précisé. Nous comptons sur plus de 200 puits de captage de biogaz pour nous assurer qu’on extrait les gaz qui émanent de nos installations. On récupère cette énergie qui est utilisée pour la serre à proximité. Les gens peuvent être rassurés.»