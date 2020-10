Dominik Simon et Jack Johnson sacrifiés à Pittsburgh

La pandémie de COVID-19 a forcé la Ligue nationale de hockey (LNH) à opter pour le statu quo pour le plafond salarial, si bien que plusieurs équipes devront faire des sacrifices. Chez les Penguins de Pittsburgh, la victime est l’attaquant Dominik Simon.

En entrevue avec le quotidien Pittsburgh Post-Gazette, le directeur général Jim Rutherford a en effet indiqué récemment qu’il n’allait «probablement» pas présenter une offre qualificative au Tchèque, puisqu’il pourrait se prévaloir de l’arbitrage.

Lundi, il est passé de la parole aux actes. Il a annoncé qu’il avait soumis des offres qualificatives à Pontus Aberg, Anthony Angello, Sam Lafferty et Sam Miletic ainsi qu’au gardien Matt Murray.

«Dominik [est] celui à qui il [était] difficile de faire une offre qualificative parce qu'il a des droits d'arbitrage, avait concédé Rutherford. Nous ne savons pas [quel salaire] il obtiendrait. Nous ne pouvons pas risquer de passer au-dessus du plafond.»

Jouant parfois sur le même trio que le capitaine Sidney Crosby, Simon a totalisé sept buts et 22 points en 64 parties en 2019-2020, sa cinquième campagne chez les professionnels.

Il a été opéré à l’épaule en avril dernier, et à ce moment, on prévoyait une période de convalescence de six à sept mois.

C’est la fin pour Jack Johnson

Les Penguins ont par ailleurs placé le nom du défenseur Jack Johnson au ballottage dans le but de racheter son contrat.

Johnson, 33 ans, a accepté un pacte de cinq ans, d’une valeur annuelle de 3,25 millions $, en 2018. Conséquemment, il devait encore disputer trois campagnes avec l’équipe de la Pennsylvanie.

Johnson a amassé trois buts et 11 points en 67 matchs en 2019-2020. En séries éliminatoires au cours de la ronde qualificative face au Canadien de Montréal, Johnson a été blanchi en quatre parties, montrant un différentiel de -4.