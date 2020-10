Frappe israélienne sur Gaza après un tir de roquette

L’armée israélienne a mené lundi soir un raid aérien contre une position du Hamas dans la bande de Gaza en réponse à un tir de roquette à partir de l’enclave palestinienne, selon un communiqué militaire.

Ce raid à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a fait des dégâts, mais pas de blessé, selon des sources sécuritaires palestiniennes.

La roquette tirée plus tôt dans la soirée à partir de la bande de Gaza, contrôlée par les islamistes du Hamas vers Israël,n’a pas fait de victimes, selon l’armée israélienne. Le tir n’a été revendiqué par aucun groupe palestinien.

Le dernier tir de roquette contre le territoire israélien depuis l’enclave palestinienne remonte au 15 septembre durant la cérémonie de signature à la Maison-Blanche des accords de normalisation entre deux pays arabes du Golfe: les Émirats arabes unis et Bahreïn et Israël.

La bande de Gaza, territoire palestinien sous blocus israélien et contrôlé par le Hamas, une organisation considérée comme « terroriste » par Israël.

Au pouvoir à Gaza depuis 2007, le Hamas a multiplié en août les lancers de ballons incendiaires et les tirs de roquettes vers Israël qui a répliqué avec des frappes aériennes sur des positions du groupe.

Mais les deux camps sont parvenus début septembre à un accord, grâce à une médiation du Qatar, afin de cesser les hostilités et de remettre sur les rails une trêve fragile en vigueur depuis environ un an et demi et favorisée par la médiation aussi de l’ONU et de l’Égypte.