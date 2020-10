Huit grands requins blancs répertoriés au large de la Nouvelle-Écosse

Véritable roi des mers, le grand requin blanc est généralement associé aux eaux tropicales des Antilles ou de l'Australie. Pourtant, ce redoutable prédateur vit aussi allègrement le long des côtes de la Nouvelle-Écosse, foi d'une équipe de scientifiques qui étudient présentement les grands requins blancs des Maritimes.

Amorcé vers la mi-septembre, la mission de l'équipe Ocearch a, jusqu'ici, permis de pêcher, étudier et marquer huit grands requins blancs au large de la Nouvelle-Écosse avant leur remise à l'eau. Plusieurs requins avaient été détectés au sonar lors des premières semaines de l'expédition, mais les scientifiques ont attrapé la majorité de ceux-ci dans les derniers jours.

Ces grands poissons sont relativement peu connus, comparativement à leurs comparses des eaux plus tempérés du sud.

«La diversité des requins est très intéressante ici, avec autant des mâles que des femelles, immatures et matures. [...] C'est un endroit excitant pour la science et les scientifiques», a expliqué le chef de l'expédition et fondateur d'Ocearch, Chris Fischer, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

À preuve, les scientifiques ont pu observer plusieurs profils de requins, allant de petits poissons pesant à peine quelques centaines de livres à une «reine des mers» mesurant plus de 17 pieds (5,2 m) et pesant 3541 livres (1606 kg).

Nommée «Nukumi», un terme Micmac désignant une légendaire grand-mère empreinte de sagesse, «cette matriarche va partager avec nous sa sagesse et protéger les écosystèmes de nos océans pour les années à venir», s'était enthousiasmé l'équipe d'Ocearch après avoir collecté des données sur cet impressionnant spécimen.

Il s'agit de la troisième expédition d'Ocearch dans les eaux de la Nouvelle-Écosse. L'an dernier, l'équipe était parvenue à trouver 11 requins lors de son périple en mer.