La nouvelle leader du Parti vert tend la main aux Québécois

La nouvelle chef du Parti vert du Canada, Annamie Paul, espère faire sortir le vote des progressistes du Québec au prochain scrutin fédéral.

• À lire aussi: Annamie Paul élue nouvelle chef du Parti vert du Canada

«C’est là où nous avons eu 500 000 personnes dans les rues pour réclamer un vrai plan pour s’attaquer à la crise climatique. Je dis "bienvenue" à tous les progressistes au Québec qui cherchent une maison puisqu’ils n’en ont pas», a-t-elle lancé, lundi, à l’occasion de son premier point de presse sur la colline parlementaire depuis son élection.

Écoutez l'analyse de Caroline St-Hilaire et d'Antoine Robitaille avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Mme Paul, qui est devenue samedi la première femme noire à la tête d'un parti fédéral, a fait valoir que les autres formations politiques sont « épuisées intellectuellement» et offrent des «mots creux» plutôt que de vrais plans ambitieux, visant particulièrement les libéraux et les néo-démocrates.

Le Parti vert du Canada n’a aucun élu au Québec, mais y a fait le plein de membres dernièrement. Au début septembre, la formation politique rapportait que ses effectifs étaient passés de 22 000 à 35 000 membres depuis les élections de 2019, avec une augmentation de 65 % au Québec.

Mme Paul promet par ailleurs de faire du Parti vert une formation résolument bilingue. «C’est très personnel pour moi», a dit l’avocate de formation en mentionnant que ses deux enfants ont commencé leur éducation en français.

«Dans mon cas, je suis une ancienne étudiante de l’immersion française et ma mère ainsi que ma famille ont fait des énormes efforts pour que nous soyons bilingues», a-t-elle ajouté.

Mme Paul, qui a été élue samedi au terme du 8e tour d’un scrutin préférentiel serré, s’est dite prête à «lutter» tout autant pour gagner un siège au Parlement.

La nouvelle leader est candidate pour l’élection partielle du 26 octobre dans Toronto-Centre, laissée vacante par le départ de l’ex-ministre des Finances Bill Morneau. Elle devra multiplier les efforts pour se tailler une place, surtout que le Nouveau Parti démocratique a mis sur la ligne de départ son propre candidat, Brian Chang.

La leader parlementaire des verts, Elizabeth May, a profité du point de presse de lundi pour inviter le chef néo-démocrate Jagmeet Singh à faire preuve de «courtoisie». Elle a rappelé que les verts n’avaient présenté aucun candidat dans Burnaby-Sud pour lui laisser la chance de rafler un siège aux Communes.

«J’aimerais que Jagmeet Singh y pense et j’aimerais que les membres du NPD l’interpellent pour lui dire à quel point ils trouvent classe d’essayer de bloquer l’entrée à la Chambre des communes à la première femme noire à la tête d’un parti politique fédéral», a-t-elle lancé.

Mme Paul a de son côté dit ne rien attendre du NPD et être prête à disputer sa place dans Toronto-Centre.

Au scrutin général de 2019, elle avait représenté les verts dans ce château fort libéral, mais elle avait terminé quatrième avec 7 % des voix.