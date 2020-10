La Ville de Québec pourrait fermer ses arénas, piscines et modules de jeux jeudi

Même si la pratique d’activités libres demeure permise en zone rouge, la Ville de Québec pourrait devoir se résigner à fermer ses arénas et ses piscines, jeudi, puisqu’elle doit condamner les vestiaires.

• À lire aussi: Zones rouges: masque obligatoire en classe au secondaire et fermeture des gyms

Lors d’un point de presse, lundi après-midi, le maire Régis Labeaume et la directrice générale adjointe, Chantale Giguère, ne savaient visiblement pas sur quel pied danser par rapport aux nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement Legault.

Ce dernier a confirmé la suspension, dès jeudi, de tous les entraînements, cours et matchs impliquant les sports d’équipe au moins jusqu'au 28 octobre. Le flou demeure, cependant, concernant les bains libres et le patinage libre. «On n’a pas tous les détails et on va attendre d’avoir le décret qui va rentrer d’ici mercredi (...) avant de statuer là-dessus», a indiqué Mme Giguère.

«La pratique d’activités libres, dans un lieu public, c’est permis mais avec des restrictions. On peut aller nager, par exemple, mais les vestiaires sont fermés. Ça amène une certaine complication, considérant que l’objectif des autorités gouvernementales, c’est d’éviter d’avoir de la proximité», a-t-elle illustré.

«Les clubs de patinage, c’est terminé, le hockey mineur, il n’en est plus question, mais est-ce qu’on a droit au patinage libre? En principe, oui, sauf qu’ils n’ont pas droit aux vestiaires, a renchéri le maire Labeaume. Alors si c’est ce qui est confirmé par le décret, il faudra fermer les arénas, les piscines. Les gens ne se changeront pas dans le stationnement...»

Modules de jeux

Quant aux modules de jeux dans les parcs publics, la Ville se dit toujours en réflexion. Théoriquement, ils pourraient demeurer ouverts, mais la Ville devra établir le nombre d’enfants qui peuvent les utiliser en même temps et établir de nouvelles règles pour chacun des quelque 400 modules répandus un peu partout sur le territoire.

«On ne peut pas vous donner la réponse aujourd’hui, c’est trop compliqué. Ce n’est pas clair pour nous», a fait savoir le maire.

Labeaume discute avec Trudeau

Le maire de Québec a par ailleurs reçu un coup de fil du premier ministre Justin Trudeau lundi matin. Ce dernier a lui-même dévoilé la nature de son appel sur Twitter. «Ce matin, j’ai discuté avec le maire de Québec, Régis Labeaume. On a parlé de la situation sur le terrain et de ce qu’on peut faire de plus pour protéger les gens contre la COVID-19. On va continuer d’aider les municipalités à lutter contre la pandémie et à se rétablir», a-t-il gazouillé.

«On en a profité pour discuter d’autres sujets que je vais garder pour moi, mais il appelait vraiment pour savoir comment ça se passait, a résumé Régis Labeaume. On était exemplaires, mais on l’a échappé d’aplomb depuis une couple de semaines. Je pense qu’on est peut-être devenus un petit phénomène. Il m’a dit: "S’il y a quelque chose, tu m’appelles."»