Les Flames de Calgary reviennent à leur premier uniforme

Les Flames ont officialisé lundi matin leur retour aux sources, annonçant qu’ils revenaient à l’uniforme qu’ils utilisaient à leurs débuts à Calgary, en 1980.

Le chandail rétro foncé avait déjà été sorti des boules à mites en 2019 comme troisième chandail. Il a toutefois fallu attendre la Classique Héritage contre les Jets de Winnipeg en 2019 pour que l’uniforme rétro blanc effectue un retour.

Selon le directeur du marketing, Ryan Popowich, les commentaires des partisans ont été à ce point positifs que la décision a été prise d’adopter ces couleurs à temps plein.

«Depuis la réintroduction du look rétro dans des maillots alternatifs en 2009, nous avons entendu les commentaires d'une grande partie de nos partisans, a affirmé Popowich dans un communiqué. Ils adorent le look original et voulaient vraiment que nous y revenions. Il a fallu un certain temps pour mettre toutes les pièces en place pour y arriver.»

Le chandail rouge, qui était utilisé régulièrement à domicile au cours de la dernière saison, sera l’uniforme alternatif du club.