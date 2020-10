Nathalie Normandeau trouve la situation en Gaspésie «presque dramatique»

L’ex-vice-première ministre du Québec, Nathalie Normandeau, s’inquiète de la situation de la COVID-19 dans sa Gaspésie natale.

• À lire aussi: Une partie de la Gaspésie passe au rouge

Mardi, les villes de Maria, Nouvelle et Carleton-sur-Mer passeront en zone rouge.

«C’est presque dramatique pour de si petites communautés. Maria, par exemple, c’est 2600 personnes. Actuellement, au Québec, Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle, ce sont là où le taux de COVID-19 par 100 000 habitants est le plus élevé. On parle de 1500 cas par 100 000 habitants. Pour vous donner un ordre de grandeur, comparé à certains quartiers de Montréal, on est à 168-170 personnes par 100 000 habitants», a raconté l’ex-mairesse de Maria en entrevue avec Pierre Nantel à QUB radio.

Autre raison pour laquelle Mme Normandeau est préoccupée par la situation : son père est résident au CHSLD de Maria et sa mère lui rend visite en tant qu’aidante naturelle.

Bien qu’il n’ait pas contracté la COVID-19, l’ex-députée libérale soulève le fait que la situation est difficile autant pour les résidents confinés dans leur chambre que pour les travailleurs.

«J’ai constaté que mon père a perdu beaucoup de masse musculaire. Même s’il n’est pas atteint de la COVID-19, la menace de la maladie et les conséquences qui y sont rattachées font en sorte que sa santé physique s’est détériorée», a-t-elle soutenu.

Procès avorté

Concernant la fin, en vertu de l'arrêt Jordan, des procédures dans son procès d’abus de confiance, de fraude envers le gouvernement et de corruption, Mme Normandeau a indiqué qu’elle espérait que le DPCP ne ferait pas appel de la décision.

«Quatre ans et demi de procédures... un moment donné je pense que ça a assez duré», a-t-elle ajouté.

Écoutez l’entrevue complète de Nathalie Normandeau.