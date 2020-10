Passage en zone rouge: aucun constat d’infraction à Québec

Depuis que la région de la Capitale-Nationale est passée en zone rouge, le 1er octobre dernier, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) n’a émis aucun constat d’infraction portatif en lien avec les nouvelles mesures sanitaires resserrées.

Ce genre de constat — qui est donné sur-le-champ de la même façon qu’un ticket pour vitesse au volant — n’a donc pas été utilisé depuis jeudi dernier.

«Les gens ont très bien collaboré jusqu’à maintenant», a expliqué Étienne Doyon, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Aussi, au cours des derniers jours, aucun télémandat n’a été demandé par les policiers de Québec pour pouvoir entrer dans des résidences privées où ils soupçonnent que les règles sanitaires ne sont pas appliquées.

Deux commerces

D’autre part, seulement deux rapports d’inspection générale visant des commerces ont été achevés. Ces dossiers ont été transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui décidera de la suite des choses. L’amende encourue va de 1000$ à 6000$.

Le SPVQ affirme avoir reçu 111 appels de citoyens en lien avec le décret gouvernemental qui a resserré les règles sanitaires en vigueur en faisant passer la région de zone orange à rouge. En tout, 43 avertissements verbaux ont été notifiés depuis le 1er octobre.