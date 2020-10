[PHOTOS] Maison de prestige à Boischatel: quand le rêve courtise la réalité

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec les courtiers immobiliers Lorraine et Philippe Demers de RE/MAX Fortin, Delage inc. Pour tous les détails, cliquez ici.

Cette luxueuse maison de pierres s’élevant devant un paysage grandiose à Boischatel transformera votre vie rêvée en réalité! La vue panoramique sur le fleuve, l’île d'Orléans et la ville dont elle profite semble faire la cour aux espaces de vie lumineux, aux matériaux nobles et à la cour digne d’un magazine qui la caractérisent.

Conçue de façon à rendre hommage à ce site extraordinaire, la propriété jouit d’une cour éblouissante. Cuisine extérieure tout équipée, salon en plein air, terrasses et piscine creusée donnent envie d’y prolonger l’été!

Photo courtoisie, Re/max (Lorraine et Philippe Demers)

Cette grande vie se poursuit à l’intérieur, inspirée par le majestueux escalier, le foyer au gaz central, l’abondante fenestration, le vaste salon, la luxueuse cuisine, la salle à manger des grandes occasions et la suite des maîtres avec balcon privé et spa. Le tout, dans un décor chaleureux qui traversera divinement le temps.

Pour maximiser le plaisir au quotidien, cette demeure intelligente [domotique] réunit également un cinéma maison, un garage triple qui séduira des collectionneurs et les amateurs de mécanique, une salle de jeux et une autre pour faire de l’exercice. Située près du prestigieux Club de Golf Royal Québec et du Parc de la Chute-Montmorency, dans une ville en pleine ébullition, cette propriété incitera ses futurs propriétaires à prendre du bon temps!

Située au 40, rue de la Fabrique, à Boischatel, cette maison de prestige est en vente au coût de 1 279 000$.