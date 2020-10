Quartier Petit Champlain: l’absence de croisiéristes fait mal

Les commerçants du Quartier Petit Champlain auraient dû profiter du plus gros week-end de croisières de l’année à Québec, mais ils encaissent plutôt de lourdes pertes ces jours-ci.

Hier devait être la journée la plus achalandée de l’automne au port de Québec avec pas moins de sept navires à quai. Six autres bateaux devaient accoster à Québec aujourd’hui et quatre étaient attendus.

Au total, ce sont plus de 20 000 touristes qui ne prendront pas d’assaut la ville cette fin de semaine, selon les données fournies par le Port de Québec.

Craignant le pire lors de l’annonce de l’annulation de la saison des croisières au printemps, les commerçants ont vu les dernières semaines confirmer ce qu’ils appréhendaient.

« C’est environ 20 % du chiffre d’affaires habituel », lâche Jacques Leclerc, gérant de La Malle aux Souvenirs. Habitué de voir défiler un flot de touristes étrangers dans sa boutique, M. Leclerc qualifie plutôt de « désertique » la saison automnale.

La clientèle asiatique, européenne et américaine n’est pas au rendez-vous. « C’est désolant », regrette-t-il, saluant toutefois au passage les touristes québécois et canadiens qui lui ont permis de sauver « un peu » les meubles durant l’été.

« Les passagers qui auraient été à Québec durant la fin de semaine du 2 au 4 octobre, ils auraient dépensé 4,2 millions $ dans la région », rappelle le directeur affaires publiques et contenu stratégique du Port de Québec, Frédéric Lagacé.

Double coup dur

Le PDG de Restos Plaisirs, Pierre Moreau, doit quant à lui encaisser un double coup dur cet automne. Privés des croisiéristes durant le mois de septembre, ses deux restaurants du Petit Champain (Le Cochon Dingue et le Lapin Sauté) ont dû fermer temporairement en raison du passage en zone rouge de la région de Québec.

Photo courtoisie Pierre Moreau

PDG de Restos Plaisirs

« Après la fête du Travail, ça avait déjà commencé à diminuer de façon significative », a rappelé M. Moreau, précisant au passage que « les commerces dans le Quartier Petit Champlain, et dans tout le Vieux-Québec, se portent très bien habituellement jusqu’au 23-24 octobre, jusqu’au dernier bateau de croisière. »

« Les dernières semaines, c’était extrêmement calme, encore plus dans le Quartier Petit Champlain. Je dirais qu’on faisait 20-25 % de nos ventes historiques au gros maximum. [...] On n’avait pas du tout d’affluence ».

Allègement de loyer

Les commerces du quartier ont toutefois pu bénéficier d’un important allègement de loyer depuis le début de la pandémie, gracieuseté de la Coopérative du Quartier Petit Champlain. L’initiative « aide énormément » à boucler les fins de mois, même si elle ne règle pas tout.

Ces allègements se prolongeront pour les six prochains mois, confirme la directrice générale de la Coopérative du Quartier Petit Champlain, Sandra Turgeon.

Sans cette réduction de loyer, « plusieurs commerçants ne seront pas capables de faire face à leurs factures, ne seront pas capables de survivre à cette crise économique », constate-t-elle.

« On ne s’attend pas à faire des grandes ventes cet automne. On s’attend à retenir notre souffle jusqu’au temps des Fêtes », ajoute-t-elle.