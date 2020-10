Québec 21 embauche Josée Morissette pour diriger ses communications

Le cabinet de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville de Québec vient d’embaucher l’ex-animatrice de radio Josée Morissette pour diriger ses communications.

Elle en a elle-même fait l’annonce sur Twitter en début d’après-midi. «Un nouveau défi pour moi, cette fois-ci, en politique municipale. Je suis très fière de me joindre à Québec 21 comme directrice des communications de l’opposition officielle à la Ville de Québec», a-t-elle gazouillé.

Un nouveau défi pour moi, cette fois-ci, en politique municipale. Je suis très fière de me joindre @Qc21municipal comme directrice des communications au cabinet de l’Opposition officielle à la Ville de Québec.#polmun #villequebec pic.twitter.com/Fw58B8pjui — Josée Morissette (@jomorissette) October 5, 2020

Celle qui s’est fait connaître sur les ondes de CHOI et d’Énergie, entre 2007 et 2018, s’était jointe au Parti conservateur du Canada il y a deux ans, à titre d’attachée de presse.

Elle s’était impliquée dans la campagne électorale fédérale de 2019 et avait travaillé étroitement avec les membres du caucus québécois et le chef Andrew Scheer. Elle a assuré la transition jusqu’à l’élection du nouveau chef du PCC, Erin O’Toole, qui a par la suite embauché sa propre équipe de communications.

«Après un an à voyager Québec-Ottawa, je m’en viens ici à Québec et je vais m’occuper de ma famille. C’est un beau défi avec la campagne électorale qui s’en vient. J’aime bien le parti. Ça prend une opposition à Régis Labeaume et Équipe Labeaume. Ils ont vraiment un travail important à faire», a confié en entrevue la conjointe de l’animateur Jérôme Landry au FM93.

Dans les faits, Josée Morissette s’ajoute aux effectifs actuels du parti de Jean-François Gosselin et ne remplace personne. Elle pourvoira un poste qui n’existait plus depuis plus de deux ans au cabinet de l’opposition. Dans les derniers mois, le parti avait dû composer avec quelques départs, dont celui de leur recherchiste Pierre-Luc Arseneau, qui avait accepté un emploi à la direction d’une autre municipalité.