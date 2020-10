Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 5 octobre:

«Le voeu»

Drame sentimental porté par Rachel McAdams et Channing Tatum. Victime d’un accident de la route, Paige sombre dans le coma. À son réveil, elle n’a plus souvenir d’être mariée à Leo. Ce dernier doit faire preuve de grande patience et de détermination s’il veut poursuivre son histoire d’amour.

Lundi, 13 h, TVA.

«BBQ en boîte»

Pleins feux sur le fromage alors que Bob le Chef fait équipe avec André, un boulanger pouvant se vanter de fabriquer lui-même son fromage. Ensemble, les deux passionnés bouffe devront faire preuve d’ingéniosité, car Steven Raichlen leur a lancé non pas un, mais trois défis!

Lundi, 18 h, Zeste.

«Meurtriers sur mesure»

L’étau se resserre grandement sur Billy Taillefer et Hugues Duguay relativement au meurtre de Sandra Gaudet. Bien malgré eux, des accusations de meurtre leur sont collées à la peau et ils sont envoyés derrière les barreaux de la prison d’Amos. C’est le début de l’enquête préliminaire.

Lundi, 19 h, MOI ET CIE.

«Gustave Eiffel, la technologie derrière le génie»

Il serait faux de croire que la tour Eiffel est le seul joyau imaginé par Gustave Eiffel. L’ingénieur et industriel français a laissé sa vive empreinte sur plusieurs infrastructures. Voici un survol des ponts, viaducs, chemins de fer et autres pour lesquels on lui doit beaucoup.

Lundi, 20 h, Télé-Québec.

«Sur les traces de Cléopâtre»

Le reine Cléopâtre continue de fasciner grâce à une mort toujours auréolée de mystère. À tel point que des experts ont décidé de consacrer temps et énergies à son décès. Ils se lancent sur un chemin, dont le départ s’effectue au palais englouti d’Alexandrie et qui culmine au présumé tombeau.

Lundi, 20 h, TV5.

«À tour de rôles»

Deux des vedettes de l’incontournable comédie québécoise «La petite vie», Guylaine Tremblay et Marc Messier, renouent devant les caméras. Ce sera l’occasion pour eux de revivre des moments marquants associés à d’autres succès télé comme «Unité 9», «Lance et compte», «En tout cas» et «Boomerang».

Lundi, 21 h, TVA.

«Lancer-frappé»

Comédie classique sur le monde du hockey bien connue sous le titre orignal de «Slap Shot» et mettant en vedette Paul Newman. Une équipe qui empile les défaites voit son destin changer quand ses joueurs adoptent la méthode dure et réalisent des coups vicieux sur la glace.