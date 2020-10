Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 6 octobre:

«Blindspot: Mémoire tatouée»

Début de la quatrième saison alors que Jane est redevenue Remi, ce qu’ignorent Patterson et Rich, ayant découvert que le ZIP est un véritable poison. Pendant ce temps, du côté du FBI, c’est Roman qui est digne d’intérêt, lui qui a laissé des caches de données.

Mardi, 13 h, addikTV.

«Aloha»

Brian (Bradley Cooper), un ancien militaire travaillant désormais en tant que conseiller privé, voit son retour à Hawaï chamboulé par deux femmes: la capitaine Allison (Emma Stone) et Tracy (Rachel McAdams), son ex, qui a fondé une famille. Comédie sentimentale écrite et réalisée par Cameron Crowe.

Mardi, 13 h, TVA.

Soirée de repêchage de la LNH

Deux émissions spéciales - dont une sur le joueur québécois Alexis Lafrenière - sont présentées avant le début du repêchage 2020 de la Ligue nationale de hockey. La première ronde de l’encan amateur sera suivie d’une analyse sur le plateau de «Dave Morissette en direct».

Mardi, 18 h, TVA Sports.

«À la poursuite du diamant vert»

Comédie d’aventure de Robert Zemeckis mettant en vedette Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito. Débarquée en Colombie pour venir en aide à sa soeur kidnappée, une romancière se retrouve au coeur d’une dangereuse chasse au trésor impliquant un méchant mercenaire.

Mardi, 20 h, Prise 2.

«La faille»

La sordide enquête de Céline Trudeau (Isabel Richer) commence à Fermont, là où il fait froid et à peu près tout le monde est suspect dans une histoire de meurtre. Le temps presse au moment où la population est aux aguets et que chacun craint son prochain.

Mardi, 21 h, TVA.

«Bali, construire l’harmonie»

Destination très prisée par les promoteurs immobiliers et les touristes, l’île de Bali, en Indonésie, a un patrimoine architectural à préserver. Les Balinais ont une relation très étroite avec leur habitat, comme le décrit ce documentaire, mais elle pourrait bien être appelée à changer.

Mardi, 22 h, Planète+.

«De garde 24/7»

Maladies respiratoires et fractures diverses compliquent drôlement le travail du personnel de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, quand s’installe l’hiver. L’engorgement de patients et la fatigue des employés sont de difficiles conséquences avec lesquelles les professionnels de la santé doivent composer.

Mardi, 22 h, Télé-Québec.