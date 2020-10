Photo courtoisie

Carole Bergeron, responsable Services aux golfeurs de La Tempête, me signale que trois nouveaux trous d’un coup sont survenus récemment au club de golf de l’arrondissement Breakeyville à Lévis.

Tout d’abord, Claude Audet, au trou numéro 15, une normale 3 de 155 verges, avec son fer 7. Il était accompagné de Stéphane Dufour. Puis, Jean-Pierre Labbée, au difficile trou numéro 11, normale 3 de 183 verges, avec son Hybride 4. Il était accompagné de Luc Tremblay. Finalement, Gilles Côté, le 29 septembre, aussi au trou numéro 11 (180 verges), avec son fer 5 et ce devant ses partenaires de jeu : Placide Poulin, Emile Poulin et Camille Quirion. Une belle façon de terminer en beauté une saison de golf. Bravo messieurs.

Pro depuis 25 ans

Bruno Bérubé (photo) que plusieurs ont connu comme professionnel de golf et/ou directeur général aux clubs de golf de St-Jean-Port-Joli, Lévis, Lac St-Joseph, entre autres, était bien heureux de recevoir récemment son certificat de 25 années en tant que professionnel Classe « A » de la PGA du Canada. Celui qui avait commencé à jouer au golf à l’âge de 25 ans était loin de se douter qu’un jour il pourrait en faire une carrière de plus de 30 ans (6 ans comme adjoint Classe « B » et 25 en Classe « A »). De plus, Bruno, qui a réorienté sa carrière depuis 2016 dans le monde des garanties prolongées (Produits Avantage Plus), a eu la confirmation de son éligibilité, en 2021, à titre de « Membre à vie » de la PGA du Canada. Bravo Bruno.

Le photographe golfeur

Le nom de Rainville est particulièrement associé à Québec à une grande famille de photographes, dont Ernest Rainville qui a fondé, il y a 75 ans (1945), son célèbre studio de photo. Son fils, Guy Rainville, a pris la relève depuis plusieurs années avec ses services de portrait, photographie publicitaire, industrielle ou commerciale. Guy a aussi « développé » une passion pour le golf qu’il pratique pour s’amuser. Récemment, il a mis la main sur la Coupe Golfa, automne 2020, compétition amicale qui regroupe 16 golfeurs/amis de la région de Québec. Selon une formule complexe de handicaps, Guy a été le meilleur au cours des 3 matchs, dont deux présentés à Saint-Georges de Beauce et la finale au Lorette. Sur la photo, Guy Rainville (à droite) reçoit le précieux trophée des mains de Michel Dauphinais, organisateur de la Coupe Golfa (Godin-Falardeau), version automne 2020.

Anniversaires

Jean Perron (photo) entraîneur-chef du Canadien (1985-88), et des Nordiques (1988-1989), gagnant de la coupe Stanley en 1986, et installé à Chandler en Gaspésie, 74 ans... Annie Champagne, directrice marketing Groupe Voyages Québec... Kate Winslet, actrice britannique (Titanic) 45 ans... Nicolas Fontaine, ex-skieur acrobatique québécois, 50 ans... Patrick Roy, directeur général et entraîneur-chef des Remparts de Québec, 55 ans... Mario Lemieux, propriétaire des Penguins de Pittsburgh (LNH), 55 ans...

Disparus

Le 5 octobre 2018. Pierre Théberge (photo) 76 ans, pilier des arts visuels au Canada et ex-directeur du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC)... 2017. Dan Hanganu, 78 ans, architecte et professeur d’architecture québécois né en Roumanie... 2016. Michel Pageau, 75 ans, fondateur du Refuge Pageau pour la faune à Amos en Abitibi... 2014. Richard Latulippe, 69 ans, président du magasin Latulipe inc., de Québec... 2011. Steve Jobs, 56 ans, entrepreneur et informaticien américain, cofondateur d’Apple... 2004. Rodney Dangerfield, 82 ans, comédien, acteur et scénariste américain... 2003. Roger Bédard, 78 ans, une des personnalités du monde sportif les plus connues de la région de Granby... 2003. Dan Snyder, 25 ans, joueur de centre des Thrashers d’Atlanta... 1977. Jean-Charles Bonenfant, 76 ans, journaliste et professeur de droit à l’Université Laval... 1977