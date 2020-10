Tom Brady n’est pas fini!

C’est maintenant officiel. Tom Brady possède un gène qui lui procure la jeunesse éternelle. Plusieurs prenaient pourtant un malin plaisir à clamer que le vétéran de 43 ans avait atteint sa date de péremption après un départ chancelant avec les Buccaneers. Non, le quart-arrière n’est pas fini.

La victoire des Buccaneers au compte de 38-31 aux dépens des Chargers a été marquée par une autre remontée spectaculaire. Décidément, c’est le thème central de la saison en cours !

Brady et sa bande tiraient de l’arrière 24-7 au deuxième quart et le pivot semblait en voie de s’attirer les foudres avec une interception qui a été ramenée dans la zone des buts, sa deuxième cette saison.

Puis, à partir de la fin du deuxième quart, Brady a bu dans la fontaine de Jouvence et a connu ses meilleurs moments avec sa nouvelle équipe.

Pour la première fois de sa longue carrière, ses cinq passes de touchés ont été lancées à autant de receveurs. Mike Evans, Scotty Miller, OJ Howard, Ke’Shawn Vaughn et Cameron Brate ont été les élus.

Brady est ainsi devenu le plus vieux quart-arrière à lancer cinq passes de touchés dans un match, éclipsant Warren Moon, qui avait réussi pareil exploit à 40 ans et 342 jours. Il s’agissait de sa 37e remontée au quatrième quart en carrière en saison régulière, ce qui lui vaut le deuxième rang dans l’histoire derrière Peyton Manning, qui en compte 43.

PLUS CONFORTABLE

C’est l’évidence, Brady semble de plus en plus à l’aise dans son nouvel environnement. Après une éternité de 20 ans chez les Patriots, il fallait s’attendre à ce qu’il traverse une période d’adaptation. Il ne faut pas sauter aux conclusions après quatre matchs, mais cette phase d’acclimatation semble derrière.

À ses deux premiers matchs, il revendiquait trois passes de touchés et autant d’interceptions, avec seulement 456 verges de gains. À ses deux plus récents, il montre huit passes de touchés, une seule interception et des gains de 666 verges.

Face aux Chargers, il a été particulièrement efficace dans la zone payante. À l’intérieur de la ligne de 20 de l’adversaire, il a en effet complété quatre passes, toutes pour des touchés.

IMPACT IMPORTANT

L’impact de Brady sur les Buccaneers se fait assurément sentir. Depuis 2011, l’équipe avait perdu les 42 matchs lors desquels elle accusait un retard d’au moins 17 points. Brady a l’habitude de ce genre de situation, lui qui a signé hier sa sixième remontée en carrière après avoir surmonté un tel déficit.

Le plus encourageant pour son équipe, c’est que l’attaque a tourné à plein régime même si l’ailier espacé Chris Godwin et le porteur Leonard Fournette manquaient à l’appel. L’ailier rapproché OJ Howard et l’ailier inséré Scotty Miller sont aussi tombés au combat. Brady a donc brillé dans un contexte vraiment pas commode.

Un seul bémol doit être apporté, cependant, concernant les récentes performances des Buccaneers.

Ils ont triomphé aux dépens des Broncos, Panthers et Chargers, trois clubs qui présentent un piètre dossier cumulatif de quatre victoires et huit revers. Les deux prochains matchs face aux Bears et aux Packers seront révélateurs.

La confrontation du lundi

Semaine 4

Patriots, Nouvelle-Angleterre

2-1

Brian Hoyer, Premier départ

Photo AFP

Classement dans la division

Offensive: 11e

Défensive: 11e

Chiefs, Kansas City

3-0

Patrick Mahomes, 9 tds | 0 ints | 898 vgs

Photo AFP

Classement dans la division

Offensive: 4e

Défensive: 6e

5 Jeux de la semaine

1. Le show Beckham !

Photo AFP

Odell Beckham Jr. était plutôt discret depuis le début de la saison, mais hier, il a sauvé les Browns d’un potentiel effondrement en fin de match. Tandis que les Cowboys se rapprochaient à trois points, les Browns ont repris le ballon et l’ont remis à leur receveur pour un jeu renversé. Beckham, vif comme l’éclair, a galopé sur 50 verges vers la zone des buts. Il a terminé la rencontre avec 154 verges de la ligne de mêlée et trois touchés.

2. Cours, Lamar, cours !

Photo AFP

Lamar Jackson représente toujours une menace sérieuse pour ses rivaux puisqu’il a l’habitude d’utiliser ses jambes pour les achever. Toutefois, cette saison, il n’avait toujours pas visité la zone des buts sur une course. Face à Washington, il a filé sur 50 verges afin d’inscrire le touché. C’était sa plus longue course en carrière et il a aussi ajouté 193 verges par les airs et deux passes de touchés.

3. Échappé coûteux

Photo AFP

Tout roulait à fond de train pour les Chargers en première demie, face aux Buccaneers, mais une mauvaise exécution s’est avérée le catalyseur de la remontée des Bucs. Tandis qu’ils voulaient écouler le temps en fin de première demie avec une avance de 24-7, ils ont appelé une course, mais l’échange entre le quart Justin Herbert et le porteur Joshua Kelley, deux recrues, a résulté en un échappé. Trois jeux plus tard, les Bucs réduisaient l’écart à 24-14.

5. Tout un « catch » !

Photo AFP

Sa réception n’a pas résulté en un touché, mais John Brown y est allé d’un attrapé magistral qui a donné aux Bills une sérieuse option sur la victoire au quatrième quart. Le petit et explosif receveur a saisi la passe de Josh Allen en pleine double couverture, avec le maraudeur Erik Harris drapé sur les épaules à la porte des buts. Sur le jeu suivant, Allen rentrait dans la zone des buts sur une course et les Bills se dotaient d’une avance de 23-16.

5. Pas chic !

Photo AFP

La fin de la rencontre sans histoire entre les Giants et les Rams a été marquée par une scène étrange. Le receveur des Giants Golden Tate et le demi de coin des Rams Jalen Ramsey, qui avaient eu maille à partir à quelques reprises durant la rencontre, en sont venus aux coups. Une mêlée entre les deux équipes est survenue et plusieurs ont dû intervenir pour séparer les belligérants. Et dire qu’on tente de limiter les contacts...

Gagnants

Tom Brady

Ses statistiques parlent d’elles-mêmes, mais Brady a aussi eu le mérite de ne jamais hésiter à laisser à ses receveurs la chance de réaliser les gros jeux. Que ce soit la longue passe à OJ Howard ou quelques passes contestées à Mike Evans, Brady a joué avec de l’attitude.

Joe Mixon

Le quart-arrière Joe Burrow peut célébrer sa première victoire, mais il la doit en bonne partie à la performance d’un autre Joe, Mixon, celui-là. Le porteur des Bengals a brillé avec 151 verges au sol et deux touchés, en plus d’un autre touché sur une réception.

Les Browns

Ils ont gagné 307 verges au sol même si Nick Chubb s’est blessé tôt dans le match. La défensive est toujours douteuse, mais l’attaque est en train de devenir redoutable.

Dalvin Cook

Avec 130 verges au sol sur 27 portées, dont deux pour des touchés, le porteur des Vikings Dalvin Cook a connu une journée chargée. Et quand Cook fonctionne, Kirk Cousins reprend des airs de véritable quart-arrière.

Les Colts

Pour la troisième semaine de suite, les Colts ont été dominants en défensive. Lors de leurs trois dernières victoires, ils n’ont donné que 29 points.

Perdants

Les Cowboys

Quel pathétique effort défensif ! Pour la première fois depuis 1960, leur année de fondation, ils viennent de concéder plus de 38 points dans trois matchs de suite. Le coordonnateur défensif Mike Nolan risque de payer.

Les Lions

C’est le jour de la marmotte pour les Lions. Encore une fois, ils ont échappé une avance de 14 points. Cette allergie aux avances est franchement mystérieuse.

Les Texans

Non seulement les Texans ont encaissé une quatrième défaite en autant de matchs, mais leur attaque ne montre aucun signe de progression. Ils ne peuvent même pas se consoler avec leur position en vue du repêchage, leur premier choix appartenant aux Dolphins.

Ryan Fitzpatrick

Deux autres interceptions pour le pivot des Dolphins et la pression va augmenter exponentiellement pour que Tua Tagovailoa prenne sa place.

Nick Foles

Promu dans le rôle de partant, Nick Foles n’a pas été en mesure de transporter son équipe. Les Bears n’ont inscrit que 11 points, avec seulement 269 verges de gains et 16 premiers jeux.