Trevor Timmins veut des joueurs «qui vont payer le prix»

Selon le responsable du recrutement du Canadien de Montréal, Trevor Timmins, l’idée durant le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) sera de trouver des joueurs avec du «caractère».

Le Tricolore devrait parler au 16e rang lors de la première ronde. Au total, il possède 11 choix. Timmins a toutefois refusé d’entrer dans les détails à propos du plan de l’équipe au cours de son point de presse, lundi.

«Il y a des éléments que je ne peux pas révéler, mais ce que je peux dire, c’est qu’il faut un niveau de talent pour jouer dans la Ligue nationale de hockey [LNH]. Il y a tant de choses qu’on regarde... Le caractère par exemple est aussi important que le coup de patin et le sens du hockey. On veut des joueurs dans cette organisation qui sont prêts à payer le prix pour devenir meilleurs et aider cette équipe à gagner.»

Pas d’impact

Timmins croit d’ailleurs que les mesures imposées pour contrer la pandémie de COVID-19, que ce soit les annulations ou le report du repêchage lui-même, ne devraient pas avoir d’impact sur l’ordre de sélection, même si la plupart des joueurs ont déjà amorcé la saison 2020-2021.

«Je ne pense pas que l’ordre sera affecté, a-t-il avancé. On avait la possibilité de regarder des vidéos [pendant la pause] et du temps pour faire des entrevues. Je crois qu’on a appris à fonctionner avec de nouveaux mécanismes. Il n’y a pas eu de "Combine" pour obtenir plus d’informations au point de vue de la forme physique, mais on a pu évaluer leur personnalité en profondeur.»

Le directeur général Marc Bergevin pourrait décider d’échanger quelques sélections, mardi et mercredi. Même s’il est lui-même concentré sur l’avenir de l’équipe, Timmins a affirmé qu’il avait confiance en son patron et qu’il accepterait sans broncher des transactions.

«Nous sommes excités et ce sera un effort d’équipe au cours des prochains jours.»