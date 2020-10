Trump le propagateur

Non seulement Donald Trump a porté atteinte aux institutions de son pays, non seulement il a pollué les esprits fragiles qui se sont enfoncés dans les théories du complot, non seulement il a encouragé par ses remarques sucrées salées les suprématistes blancs à poursuivre leurs actions violentes contre les Noirs et autres racisés de la terre vivant aux États-Unis, mais il est désormais responsable de la contamination par la COVID-19 de nombre de ses proches collaborateurs, de sénateurs et de diverses personnes convoquées auprès de lui à la Maison-Blanche sans la protection d’un masque.

Et voilà qu’il met en scène sa propre maladie en réussissant à censurer une partie du corps médical de son pays.

Car les médecins du centre médical militaire Walter Reed où il est actuellement hospitalisé sont obligés d’obéir aux ordres du commandant en chef du pays, le président américain.

On comprend mieux maintenant pourquoi il est tellement admiratif des plus grands dictateurs du monde : le président chinois Xi Jinping, le président Vladimir Poutine et son « ami », le président de la Corée du Nord Kim Jong-un.

Dictateur

Les dictateurs ne laissent jamais leur message être court-circuité par des tiers. C’est exactement ce qui se passe en ce moment à Washington.

Alors que la vie du président de cette grande puissance nucléaire est menacée et que la sérénité des États-Unis et du monde est fragilisée, la vérité sur l’état physique de Donald Trump est impossible à cerner.

D’ailleurs, même ceux qui échappent aux délires trumpistes, n’étant ni complotistes ni idéologiquement endoctrinés, sont parfois tentés de croire que la tragédie actuelle est un coup monté. Bref, le menteur en chef a gagné.

Il y en a qui pensent que le président n’est pas malade. Si jamais il mourait, ce qu’on ne souhaite pas, il y aura ceux qui ne le croiront jamais. Comme des fans d’Elvis.