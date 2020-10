Twitter accusé de mieux modérer les abus lorsque Trump est visé

Twitter, plus que jamais au coeur de la campagne présidentielle américaine, a été très critiqué ce week-end sur l'application «incohérente» de ses propres règles de modération en cas de messages souhaitant la mort de quelqu'un - par exemple celle de Donald Trump, hospitalisé vendredi.

• À lire aussi: COVID-19 - Donald Trump annonce qu'il quittera l'hôpital à 18h30

«Les tweets qui souhaitent ou espèrent la mort, des blessures graves ou des maladies fatales contre "n'importe qui" ne sont pas permis et seront retirés», a expliqué vendredi dans un tweet le service de communication du réseau social.

Une piqûre de rappel qui a semblé nécessaire après l'immense vague de réactions à l'annonce du test positif du président à la COVID-19 (faite sur Twitter), dont une partie souhaitait le décès du chef d'État, ouvertement ou à mots couverts.

Mais cette déclaration a interpellé d'autres personnalités, qui ont subi des menaces sur la plateforme ces dernières années.

«Vous voulez dire que vous auriez pu faire ça tout ce temps ?», a ainsi répondu la très médiatique élue du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez à Twitter.

«Et quid de toutes les menaces de mort et appels à m'annihiler ?!! On n'entendait pas le même son de cloche de la part de @Twitter quand Andrew Anglin et ses trolls néonazis et suprémacistes blancs, les Daily Stormer, me menaçaient en masse, sans répit... et il y a beaucoup d'autres exemples», s'est de son côté insurgée Erin Schrode.

Candidate en 2016 au Congrès en Californie, cette jeune femme a subi, à l'époque et même après sa défaite, un torrent de propos insultants et violents en ligne, y compris sur Twitter.

«Les femmes et candidates des minorités ethniques risquent particulièrement d'être ciblées systématiquement avec des contenus abusifs», rappelle un rapport du think tank ISD publié lundi, et intitulé «Public Figures, Public Rage» (Figures publiques, rage publique»).

«Nous entendons les voix qui estiment que nous avons appliqué certaines politiques de façon inconsistante. Nous sommes d'accord sur le fait que nous devons faire mieux et nous travaillons ensemble en interne pour ce faire», a tweeté samedi Twitter Safety, le compte de l'entreprise dédié à la sécurité sur le réseau.

«Nécessaire», a réagi Erin Schrode.