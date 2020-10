Une demande exorbitante de Matt Murray

Le gardien des Penguins de Pittsburgh Matt Murray veut une substantielle augmentation de salaire.

L’athlète de 26 ans, qui deviendra joueur autonome sans compensation cette semaine, est à la recherche d’un contrat qui lui rapportera au moins 6 M$ par saison, a appris le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie.

Plus tôt dans la journée, le réseau Sportsnet a su que Murray avait obtenu la permission des Penguins de négocier une prolongation de contrat avec les Blackhawks de Chicago, mais que les pourparlers n’ont pas abouti. Le salaire serait en cause, alors qu’ils ne seraient pas prêts à lui donner plus de 5 M$.

Avec le Wild?

Toujours selon Renaud Lavoie, l’Ontarien pourrait bien trouver preneur avec le Wild du Minnesota.

Cette équipe a récemment échangé le gardien Devan Dubnyk aux Sharks de San Jose et elle lui cherche un remplaçant.

Le journaliste croit également que le fait que Bill Guerin est le directeur général du Wild pourrait aider la situation, car il a remporté la coupe Stanley avec Murray il y a quelques années.

Murray commandait un salaire de 3,75 M$ la saison dernière.

Il quittera vraisemblablement les Penguins après six années de service. En 202 matchs, il a présenté une fiche de 118-54-20, une moyenne de 2,66 et un taux d’efficacité de ,914.

Samedi dernier, l’équipe lui a préféré Tristan Jarry, qui a accepté un nouveau contrat de trois ans.