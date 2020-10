Une PME qui a survécu à deux pandémies

C’est tout un défi d’affaires de passer à travers une pandémie, alors imaginez deux ! C’est pourtant ce que vit Le Groupe Bellon Prestige, un fabricant d’auvents et d’abris sur mesure qui fête cette année son 125e anniversaire de fondation.

Depuis 1895, la PME montréalaise a donc affronté la grippe espagnole de 1918, les deux grandes guerres et quelques crises économiques. Le secret d’une telle longévité ?

« On sait se retourner vite pour s’adapter », explique Carole Bellon, présidente de l’entreprise fondée par son arrière-grand-père, Joseph K. Bellon.

Si elles sont rares, les PME qui célèbrent leur centenaire, celles qui appartiennent toujours à la même famille font partie de l’exception. Carole Bellon est de la 4e génération à porter le flambeau, ayant pris la relève de son père, Guy, en 1995.

Une croissance par acquisitions

Sous sa gouverne, l’entreprise a connu une croissance soutenue grâce à plusieurs acquisitions, dont celle de son principal compétiteur, Auvents Prestige, en 1997. Plus récemment, elle a acheté deux autres joueurs de son industrie.

« Il y aura d’autres transactions », assure Carole Bellon sans vouloir en dire plus.

Si elle est toujours à l’affût pour faire grandir et évoluer son entreprise, il y a toutefois un élément que la dirigeante tient à conserver plus que tout.

« C’est important que la fabrication reste au Québec. On a un personnel extraordinaire qui est toujours prêt à nous suivre dans nos projets », explique-t-elle.

En plus de gagner des parts de marché, ces acquisitions ont permis au Groupe Bellon Prestige de développer de nouveaux produits. Bon an, mal an, la PME fabrique plus de 5000 auvents et abris sur mesure dans son usine de Montréal.

Elle dessert la grande région métropolitaine, en plus des principales villes entre Québec et Gatineau.

« Il nous arrive de réaliser des projets à l’extérieur de ces régions, mais c’est l’exception. Pour le type de produits que l’on fait, les gens achètent localement », explique la dirigeante.

Services essentiels

Comme bien d’autres manufacturiers, Groupe Bellon Prestige, qui emploie une cinquantaine de travailleurs, a dû fermer son usine pendant quelques semaines au début du confinement.

« On a été chanceux, on a pu rouvrir pour fabriquer des abris pour les cliniques de dépistage de la COVID-19 », explique Carole Bellon.

Depuis le début de la crise sanitaire, Mme Bellon constate une évolution de la demande.

« Actuellement, on réalise environ 80 % de nos ventes dans le secteur résidentiel, le reste dans le secteur commercial et industriel. Avant, le partage était plus équitable. On prévoit un retour à la normale quand les activités auront vraiment repris dans les commerces et les hôtels. »

Bien préparer la relève

Malgré les difficultés qu’elle a engendrées, cette crise n’a pas fait changer les plans de Pierre Trudeau, le fils de Carole Bellon. Il se prépare à prendre la relève de l’entreprise familiale et ainsi de devenir la 5e génération aux commandes.

Il sera le premier dirigeant à ne pas porter le nom de Bellon.

« J’ai bien essayé de convaincre mon mari de lui donner nos deux noms, sans succès », lance en riant Mme Bellon, qui prévoit prendre sa retraite en 2022.

Diplômé en relations internationales, Pierre Trudeau a travaillé pour la grande entreprise avant de répondre à l’appel de sa mère qui voulait préparer sa sortie. Il est actuellement président de la succursale de Saint-Jérôme où travaille une douzaine d’employés.

Le moment venu, Carole Bellon entend bien faire comme son père et laisser le champ libre à la relève.

« Il m’a tendu sa chaise et m’a dit, c’est à ton tour ! Trop de dirigeants s’accrochent et mettent en péril le transfert de l’entreprise. Ce ne sera pas mon cas. Pierre pourra amener l’entreprise là où il le veut, comme je l’ai fait. »