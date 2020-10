Verdure et hauteur dans l'axe Hamel-Laurentienne

La Ville de Québec veut complètement réaménager l’axe Hamel-Laurentienne en faisant plonger l’autoroute sous terre et en ajoutant du résidentiel sur des hauteurs allant jusqu’à 14 étages sur le côté sud du boulevard Hamel.

La Ville de Québec tient à la conversion de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain, plus vert et invitant. «Troisième lien ou pas, on aura un boulevard urbain. Je dis ça et on n'est pas propriétaire, mais il faut qu’il y ait un boulevard urbain», a martelé le maire de Québec, Régis Labeaume, lors d'une présentation de la vision pour le secteur.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Ainsi, pour lier les quartiers Vanier, Limoilou, Lairet et Saint-Roch ensemble, la Ville imagine de redonner un espace vert aux citoyens. Pour ce faire, elle compte aussi agir sur le boulevard Hamel, qui est sous sa responsabilité. En ce moment, le boulevard passe sous l'autoroute Laurentienne, entre Fleur de Lys et l'amphithéâtre. La Ville veut faire l'inverse: ramener Hamel à la surface et le verdir, en faire un «large plateau paysager». Et en-dessous, on ferait plonger les voies rapides, dans un tunnel qui ferait quelque 200 mètres de long.

Le maire sait que les voies appartiennent au MTQ et que le gouvernement a l'intention de faire aboutir le tunnel du troisième lien Québec-Lévis dans le secteur. Mais il estime que c'est faisable et il a indiqué que «nous discutons de cette hypothèse avec le MTQ.» C'est aussi le Ministère qui devrait payer pour cette infrastructure.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Plus à l'ouest, la Ville entend permettre la hauteur jusqu'à 14 étages le long du boulevard Hamel, côté sud, un endroit dominé par les immeubles de faible densité et les grands espaces de stationnement. «Un changement drastique», convient le maire. Mais les consultations ont démontré que les citoyens ont envie d'avoir du logement dans ce secteur, a indiqué la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard. Ainsi, les propriétaires qui sont intéressés à «valoriser» leur terrain pourraient construire en hauteur des immeubles à logements dont le rez-de-chaussée serait réservé au commercial. Le maire a donné en exemple la route de l'Église, où les tours ont poussé au cours des dernières années.

Les propriétaires qui voudront garder le statu quo pourront le faire, avise-t-il. «Mais je ne pense pas que ça va rechigner quand on leur permettra aller plus loin. Il y a une valeur ajoutée immédiate. D'après moi, la valeur de leur propriété a déjà augmenté.»

Parallèlement, un futur quartier émergera des terrains de Fleur de Lys, un investissement d'une valeur de 750 millions $, a indiqué le promoteur Jonathan Trudel, de Trudel Alliance, qui possède les terrains. La Ville a sur la table sept projets pour développer l'ensemble du secteur, incluant 3000 logements. Outre les investissements de Trudel Alliance, 225 millions $ sont dans les cartons. La Ville estime que les taxes qui en découleront se chiffreront dès 2021 à 19 millions $ par an, dont 11 millions $ proviendront de Fleur de Lys.

«Improvisé», dit l'opposition

L’opposition à l’hôtel de ville a déploré l’annonce «cousue de fil blanc» de l’administration. «C’était complétement irréel, improvisé», a pesté Jean-François Gosselin, le chef de Québec 21. «Je me serais attendu qu’il arrive avec du concret, des annonces.»

Il a regretté que la vision ne tienne pas compte des détails qui entoureront le projet de troisième lien. «Pourquoi le maire n’a pas attendu l’annonce du troisième lien?» a-t-il questionné.

M. Gosselin fait remarquer que malgré les promesses faites lors de la construction de l’amphithéâtre, «il n’y a absolument aucun investissement privé» dans le secteur depuis cinq ans.

Pour Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec, il est important de créer des liens entre les quartiers, et «une grande partie de la clé de cet aménagement est dans la transformation de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain».