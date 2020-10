Bientôt une cannette de bière plus écologique ?

Le géant de la bière Anheuser-Busch Inbev (AB InBev) s’est entendu avec Rio Tinto pour le développement d’une cannette d’aluminium plus durable et responsable.

L’objectif de ce partenariat est d’en arriver à la commercialisation de cannettes fabriquées à partir d’aluminium à faible empreinte carbone de Rio Tinto. Elles devront respecter les normes de durabilité les plus rigoureuses de l’industrie, assure-t-on.

Selon les deux entreprises, cela se traduira par une réduction potentielle des émissions de carbone de plus de 30 % comparativement à des cannettes similaires.

Près de 70 % de l’aluminium qui est actuellement utilisé dans les cannettes d’AB InBev fabriquées en Amérique du Nord est constitué de contenu recyclé.

«Nous nous réjouissons de travailler avec AB InBev pour demeurer le leader de l'aluminium responsable, en offrant transparence et traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement afin de répondre aux attentes des consommateurs en matière d'emballages durables», a commenté le chef de la direction de Rio Tinto Aluminum, Alf Barrios.

Il faut rappeler que Rio Tinto et Alcoa ont formé une nouvelle entité, Elysis, qui a mis sur pied un procédé révolutionnaire pour la fabrication de l'aluminium, éliminant presque entièrement l'émission de gaz à effet de serre.

«Grâce à ce partenariat, nous mettrons de l’avant un aluminium faible en carbone au bénéfice des consommateurs et créerons un modèle dont les entreprises pourront s’inspirer pour travailler avec leurs fournisseurs afin d’apporter des changements novateurs et significatifs en faveur de notre environnement», a mentionné Ingrid De Ryck, vice-présidente en approvisionnement et durabilité – Amérique du Nord, chez le géant brassicole belgo-brésilien.

Les deux compagnies ont souligné que dans le cadre d’un projet pilote, un premier million de cannettes sera produit avec la marque de bière Michelob ULTRA.