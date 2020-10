Bleu Jean Bleu animera un gala ComediHa!

Avec son univers déjanté, Bleu Jeans Bleu était le choix tout indiqué pour animer un Gala ComediHa! sous le thème musico-comique.

Le groupe derrière les chansons Coton ouaté, Phrases fromagées et Le king de la danse en ligne prendra la barre d’un des six galas traditionnels du ComediHa! Fest qui auront lieu du 14 au 23 janvier au Capitole.

L'identité des animateurs des galas, qui devaient avoir lieu en août, ont été dévoilés à l’automne dernier. Pandémie oblige, les galas ont été déplacés en janvier 2021. Deux animateurs se sont désistés en raison du changement d'horaire, soit Marc Dupré et Jérémy Demay.

Le groupe Bleu Jeans Bleu et Rachid Badouri, qui animera son premier Gala ComediHa!, se joignent donc à Fabien Cloutier, Cathy Gauthier, P-A Méthot et le duo formé par Véronique Claveau et Jean-Michel Anctil, qui avaient déjà été annoncés.

Les Galas ComediHa! en seront à leur 21e édition. Captés pour la télé, ils feront l’objet de 13 émissions d’une heure qui seront diffusées à Radio-Canada dès février. Deux émissions sont consacrées à chacun des galas, tandis que la 13e émission regroupera les meilleurs moments.

Radio-Canada s’est d’ailleurs engagé, mardi, à présenter les Galas ComediHa! sur ses ondes pour les trois prochaines années.