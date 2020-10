COVID: que se passe-t-il au Québec?

C’est vendredi que le nouveau chef du PQ sera choisi.

Dans son discours d’acceptation, celui-ci nous dira à quel point les Québécois se porteraient mieux s’ils coupaient enfin les liens avec Ottawa...

Je veux bien. Moi aussi, je rêve du jour où on lèvera les feutres.

Cela dit, regardez l’évolution de la pandémie au pays.

Le Québec était la province avec le pire bilan lors de la première vague.

Et le Québec est la province avec le pire bilan lors de la deuxième vague.

C’est bien beau, toujours blâmer Ottawa.

Mais se pourrait-il que parfois, nous soyons seuls responsables de nos malheurs ?

FAIRE BLOC AUTOUR DU PM

Lors de la première vague, on a mis en cause la semaine de relâche.

« Beaucoup de Québécois sont partis en vacances à l’étranger et ont ramené le virus avec eux », nous a-t‐on expliqué.

Bon, O.K., ça pouvait expliquer une partie (mais une partie seulement) du problème.

Mais c’est quoi, notre excuse, maintenant ?

Le climat ? La pauvreté ? Le caractère « latin » des Québécois ?

Un moment donné, il va falloir arrêter de toujours rejeter la faute sur les autres et nous regarder dans le miroir.

Se pourrait-il qu’on ait tendance, de par notre situation de minorité au sein du Canada, à trop faire confiance au gouvernement provincial ?

À trop resserrer les rangs autour de lui ?

Surtout lorsque celui-ci est (ou se dit) « nationaliste » ?

Regardez la popularité de François Legault.

Le Québec est dans la chnoute, et le gouvernement caquiste trône tout en haut des sondages.

On dirait que toute critique envers le gouvernement Legault est perçue comme une forme de trahison.

Il faut l’appuyer, faire bloc, jouer les meneuses de claque...

« François Legault ! Go go go ! Tout est beau ! »

Comme si nous étions des chrétiens et que l’Assemblée nationale était le Vatican.

Idem pour Horacio Arruda.

Essayez, vous, de critiquer – même du bout des lèvres – « le bon docteur Arruda », vous allez recevoir une douzaine de tartelettes portugaises dans la face !

UNE LONGUE LISTE D’ERREURS

Pourtant...

Force est d’admettre que notre gouvernement a pris beaucoup de mauvaises décisions.

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour encourager le port du masque dans les restos et les commerces ? Pour interdire les déplacements de personnel dans les CHSLD ? Pour imposer le port du masque à l’école ?

Sans oublier les nombreux messages contradictoires et le manque total de cohérence...

La police peut entrer dans les domiciles ou pas ? On interdit les rassemblements extérieurs ou non ?

Non aux pique-niques dans les parcs, mais oui aux manifs ? Non aux théâtres, mais oui aux Costco ?

Pourquoi avoir ouvert les bars alors que la situation était loin d’être bonne ? Pourquoi avoir accordé un sursis aux gyms, mais fermé les restos ?

SOURIONS POUR LA PHOTO !

La liste de ces erreurs et de ces incohérences pourrait occuper tout l’espace de ma chronique.

Mais chut ! Il ne faut pas le dire...

Surtout, ne lavons pas notre linge sale en public !

Il faut montrer que nous sommes solidaires !

Le Titanic coule, mais chantons tous en chœur et sourions pour la photo !

Et surtout, surtout : n’appliquons pas les recettes gagnantes de l’Ontario ou de la Colombie-Britannique !