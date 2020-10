Crise d'Octobre 70: Québec ne demandera pas d’excuses à Ottawa

Nouvelle motion, nouvelle dissensio: les partis représentés à l’Assemblée nationale ont été incapables de s’entendre sur un libellé afin de demander des excuses à Ottawa pour l’arrestation de près de 500 Québécois durant la crise d’Octobre.

Après le Parti québécois la semaine dernière, c’était au tour du Parti libéral du Québec de présenter une motion en ce sens mardi.

Mais le texte des libéraux ratissait beaucoup plus large. La semaine dernière, la cheffe Dominique Anglade avait expliqué son refus d’appuyer la motion péquiste par le fait qu’elle se concentrait uniquement sur les arrestations sommaires en vertu de la Loi sur les mesures de guerre. Les deux autres partis étaient pourtant prêts à l’appuyer.

Le libellé libéral, lui, rappelait notamment les attentats à la bombe du FLQ, et l’assassinat du ministre Pierre Laporte. Mais, surtout, il réclamait aussi des excuses à la Ville de Montréal et au gouvernement du Québec, en plus d’Ottawa, puisque ce sont ces paliers qui avaient demandé au fédéral des pouvoirs supplémentaires pour mater l’«insurrection appréhendée».

La CAQ, QS et le PQ ont refusé le dépôt de la motion libérale.