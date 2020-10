Derniers adieux à John Turner

L’ex-premier ministre libéral John Turner, décédé en septembre à l’âge de 91 ans, a eu droit jeudi à des funérailles d’État, à Toronto.

Célébrés en formule réduite, à la basilique-cathédrale St. Michael de Toronto, en raison de la pandémie, les adieux à l’ex-chef libéral ont précédé son inhumation en privé.

Le premier ministre Justin Trudeau a tenu à faire le déplacement pour rendre hommage à celui qui a été à la tête du pays pendant 79 jours en 1984. «John, vous êtes un grand Canadien. Votre vision d’un Canada plus fort et plus juste continue de se perpétuer», a dit M. Trudeau dans son allocution.

Sa fille, Elizabeth Turner, a aussi dit quelques mots, notamment en français, au nom de la famille. «Comme beaucoup l’ont témoigné, John Turner était un homme remarquable. Il avait beaucoup de qualités», a-t-elle notamment souligné.

«Il s'est comporté avec une grande grâce et dignité et il a toujours gardé son sens de l'humour», a-t-elle confié.

Outre sa fille, John Turner a laissé dans le deuil sa femme Geills McCrae Turner, ses enfants Michael, David, Andrew, ainsi que huit petits-enfants.

Originaire de Richmond, en Grande-Bretagne, la famille de John Turner s’est établie à Ottawa en 1932, alors qu’il était tout petit. Avocat de formation, il a été élu à la Chambre des communes pour la première fois en 1962 sous la bannière du Parti libéral du Canada. M. Turner a occupé les postes de ministre de la Justice et de ministre des Finances.

John Turner a succédé à Pierre Elliott Trudeau, en 1984, dans une période mouvementée de l’histoire politique du pays. Il a déclenché des élections, qu’il a perdues aux mains des progressistes-conservateurs, alors dirigés par Brian Mulroney.

John Turner a ensuite quitté la chefferie de son parti et est resté député jusqu’en 1993, année où il a abandonné la politique active pour de bon.