École distinctive

Photo courtoisie

Bravo à l’école secondaire privée Marcelle-Mallet de Lévis qui s’est distinguée récemment au Gala des Pléiades 2020, présenté par la Chambre de commerce de Lévis, en remportant le prix dans la catégorie « Le Distinctif », qui reconnaît un organisme ou une fondation s’étant distingué de façon particulière, notamment au cours de la dernière année, dans la mise en marché de ses produits/services, son rayonnement, l’organisation d’un événement ou d’une activité caritative, ses retombées sociales et économiques dans sa communauté. Sur la photo : Marina Binotto, Énergie Valéro de la Raffinerie Jean-Gaulin, partenaire de la catégorie, et Robin Bernier, directeur général de l’école Marcelle-Mallet.

Le Mercure « entrepreneuriat »

Photo courtoisie

Aki Sushi, plus important joueur dans le marché des sushis en épicerie au Québec, a mis la main sur le Mercure « Entrepreneuriat » lors du gala Les Mercuriades présenté de façon virtuelle le 28 septembre dernier. Ce prix récompense une entreprise qui a mis en place une stratégie gagnante de croissance de ses activités. En plus d’avoir bâti un réseau de 114 succursales au cours des 15 dernières années, Aki Sushi a récemment élargi son offre en lançant sa propre marque de produits secs et surgelés offerts en épicerie. Aki Sushi comprend les bannières Aki Sushi et Aki Thaï et emploie plus de 880 personnes. Le siège social est situé à Québec. Sur la photo, Claude Guay, président et fondateur de l’entreprise. Félicitations !

80 ans

Photo courtoisie

Originaire de Saint-Philémon, dans Bellechasse, Germaine Plante Chabot (photo) a 80 ans aujourd’hui. Celle qui demeure maintenant à Montmagny depuis plusieurs années aime bien marcher, faire des casse-têtes, danser et aller au resto (avant les interdictions). Elle a deux enfants, grand-mère et arrière-grand-mère à une reprise. Bonne fête, Germaine !

Nomination à L’Opéra

Photo courtoisie

L’Opéra de Québec a une nouvelle directrice générale. Katherine Cyr (photo) succède ainsi à Grégoire Legendre, directeur de l’institution depuis 26 ans (1994), mais qui demeurera en poste jusqu’à la fin décembre 2020 afin d’assurer une transition harmonieuse. Détentrice d’un baccalauréat en linguistique de l’Université Laval, Mme Cyr possède une vaste expérience en mobilisation d’équipes, en changements organisationnels ainsi qu’en optimisation de processus au sein d’organismes à but non lucratif. Auparavant directrice des opérations à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et directrice adjointe à la Fondation AGES, elle cumule une expérience considérable en tant que gestionnaire. Mme Cyr collaborera aussi avec le directeur artistique Jean-François Lapointe au rayonnement de l’organisation.

Anniversaires

Photo courtoisie

Nathalie Gauthier (photo), spécialiste des produits Fiat et Alfa-Roméo du Groupe JD, 49 ans... Alain Blanchet, président de LS Blanchet... Daniel Brière, ex-joueur de la LNH, 44 ans... Raphaëlle, 3e enfant de Véronique Cloutier et Louis Morissette, 11 ans... Pierre-Alexandre Rousseau, ex-skieur acrobatique québécois, 41 ans... Elisabeth Shue, actrice américaine de cinéma, 57 ans... Jean-Paul Baert, entraîneur et animateur québécois, 70 ans... Nicolas Peyrac, chanteur français, 71 ans... Ginette Ravel, chanteuse québécoise, 80 ans... Raymond Malenfant, homme d’affaires à la retraite, 90 ans.

Disparus

Photo Courtoisie

Le 6 octobre 2019. Gustave « Géant » Ouimet (photo), 58 ans, comédien québécois au physique très imposant, qui lui a permis de jouer plusieurs rôles de criminels et autres « monstres » au petit et grand écran... 2018. Scott Wilson, 76 ans, acteur américain (Walking Dead)... 2017. Jean-Yves Soucy, 72 ans, romancier et scénariste québécois, né à Causapscal, dans le Bas-Saint-Laurent... 2016. Barbara Hagerman, 73 ans, musicienne et lieutenant-gouverneur de l’Île-du-Prince-Édouard (2006-2011)... 2015. Billy Joe Royal, 73 ans, chanteur américain (Down in the Boondocks)... 2014. Marian Seldes, 86 ans, actrice américaine... 2013. Félix Rozen, 75 ans, peintre et sculpteur français... 2010. Colette Renard, 85 ans, chanteuse et actrice française... 2005. Michel Brouillette, 74 ans, pianiste, chef d’orchestre, compositeur et arrangeur... 1998. Mark Belanger, 54 ans, joueur de baseball (Orioles, Dodgers)... 1996. Gilles Hénault, 76 ans, le père de la poésie moderne québécoise... 1989.