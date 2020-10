Il faut sauver le soldat péquiste

Dans trois jours, les péquistes éliront leur prochain chef.

On enfonce une porte ouverte en disant que la course n’a pas intéressé grand monde.

La survie du parti, du moins comme force politique significative, est loin d’être assurée.

Comme si les choses n’allaient pas déjà suffisamment mal, la course s’est tenue dans les pires conditions.

Choix

Sylvain Gaudreault est un homme estimable et sérieux. Il ne fera jamais honte à son parti.

Mais il est emblématique du PQ des dernières années.

Il est extraordinairement difficile de voir en lui celui qui relancera un parti qui a besoin d’un nouveau départ.

Intellectuellement parlant, Frédéric Bastien a dominé la course, l’animant plus que quiconque par ses idées claires et franches, et par ses attaques mordantes à l’endroit du régime fédéral.

Mais il partait de très loin et dit aux péquistes une évidence qu’ils n’aiment pas entendre : pas de référendum à court terme.

Les péquistes doivent souhaiter qu’il poursuive son engagement politique.

Paul St-Pierre Plamondon semble en progression.

Ceux qui l’ont connu à une certaine époque furent aussi étonnés par sa sortie du placard en faveur de la souveraineté que par celle de Vincent Marissal.

Mais s’il était un pur opportuniste, le PLQ ou le PLC aurait été un choix nettement plus payant.

Et si les souverainistes veulent progresser, ils doivent, par définition, attirer des gens qui logeaient ailleurs auparavant.

Guy Nantel aura été énigmatique du début jusqu’à la fin, misant tout sur sa notoriété et sur sa capacité à communiquer.

Cela ne semble pas avoir impressionné outre mesure les péquistes, pour ne rien dire de certaines propositions abracadabrantes, comme de mettre un symbole anglais sur le drapeau du Québec.

J’ai d’abord cru à une blague, mais il ne pratiquait pas son métier quand il l’a dit.

À l’évidence, le prochain chef du PQ ne sera pas l’accoucheur d’un nouveau pays ni, selon toute vraisemblance, le prochain premier ministre.

S’il ramène le PQ au-dessus de 20 % du vote, s’il en refait un groupe parlementaire reconnu, donc avec un minimum de 12 élus, et s’il déclasse QS, il pourra dire : mission accomplie.

Cela dit, la prochaine élection est encore loin.

On sent l’impatience monter à l’endroit du gouvernement caquiste, et les conséquences de la pandémie se feront ressentir pendant des années.

Le PLQ, lui, assume désormais son rôle de satellite du PLC.

Mais ce que Jacques Parizeau avait, un jour, appelé « l’argent et des votes ethniques » garantit qu’il sera toujours compétitif.

QS apparaît maintenant pour ce qu’il est : un regroupement hétéroclite de marxistes, d’obsédés de la race et de la religion, et de gens surtout préoccupés de cultiver leur supériorité morale sur vous et moi.

Carte

Pour l’instant, les Québécois n’ont aucune envie de se reposer la question de leur statut politique.

Que le Québec devienne un gros Nouveau-Brunswick ne les trouble guère.

Mais si un jour, avant qu’il ne soit trop tard, ils veulent réagir, il serait utile que le PQ et l’idée qu’il incarne soient encore une carte dans leur jeu.