Karabakh: Canada et Royaume-Uni appellent à un règlement négocié

Le Canada et le Royaume-Uni ont appelé mardi à un règlement négocié du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à propos de la région séparatiste du Nagorny Karabakh, en exprimant leur préoccupation sur de possibles bombardements de zones civiles.

Dans un communiqué commun, Londres et Ottawa joignent leur voix à l’Union européenne pour réitérer « l’urgence de cesser l’action militaire » après 10 jours de combats entre Bakou et Erevan pour le contrôle du Nagorny Karabakh. Cette enclave majoritairement peuplée d’Arméniens chrétiens a fait sécession de l’Azerbaïdjan, un pays chiite, à la chute de l’URSS, entraînant au début des années 1990 une guerre ayant fait 30 000 morts.

Le front est quasiment gelé depuis un cessez-le-feu en 1994, malgré des heurts réguliers.

« Une résolution complète du conflit du Haut-Karabakh se fait attendre depuis longtemps », soulignent les ministres des Affaires étrangères canadien et britannique, François-Philippe Champagne et Dominic Raab. « Cela ne peut se faire qu’au moyen d’un règlement négocié et non d’une action militaire. Tous les partis doivent retourner de toute urgence à la table de négociation, et ce, sans conditions préalables. »

« Les parties au conflit doivent mettre fin à la violence et respecter l’accord de cessez-le-feu », écrivent les deux pays. « Nous sommes particulièrement préoccupés par les informations faisant état de bombardements de zones civiles. »

Exprimant leur soutien ferme à l’appel à un cessez-le-feu « immédiat » lancé lundi par la France, la Russie et les États-Unis, qui coprésident le Groupe dit de Minsk, les ministres exhortent « tous les partis extérieurs et les amis des deux États à redoubler d’efforts pour mettre fin aux hostilités et à s’abstenir de prendre des mesures qui risquent d’exacerber la crise ».

Leur déclaration intervient alors que le chef de la diplomatie turque, en visite à Bakou, a appelé mardi le monde à soutenir l’Azerbaïdjan dans son conflit avec l’Arménie au Nagorny Karabakh et mis en doute l’utilité d’un cessez-le-feu dans cette enclave.