Le danger que revêt une fausse bonne idée

Je réagis à la proposition signée « Un homme de Québec » qui prétend que si les hommes pouvaient s’habiller en femmes, comme les femmes le font avec le pantalon et le complet masculin, ça combattrait les problèmes d’inégalité entre les sexes. Vous lui avez répondu que « Les vraies barrières qui déterminent un sentiment de supériorité par rapport au sexe opposé se situent entre les deux oreilles et non dans le vêtement ».

J’irais plus loin en affirmant que c’est notre société qui combat maladroitement les inégalités en s’attaquant aux différences. C’est effectivement l’esprit humain qui, voyant une différence, compare pour décider si X est meilleur qu’Y, noir meilleur que blanc, pomme meilleure qu’orange. Et en agissant ainsi, tombe dans le travers de la discrimination, au lieu d’apprécier le fait que la différence amène la complémentarité.

En confondant différence et inégalité, notre société lâche la proie pour l’ombre. En voulant promouvoir l’égalité de cette façon, elle met les filles sous pression pour ressembler aux hommes qui sont vus comme le modèle de réussite à atteindre, d’où l’adoption du pantalon. Cela au lieu d’accorder une valeur égale à leur féminité et de voir à leur accorder l’égalité salariale et décisionnelle. Ainsi, « Vive la différence » prendra tout son sens !

Mary

J’apprécie l’angle sous lequel vous analysez le commentaire de cette personne. Il fut d’ailleurs reconnu, au fil des années de lutte féministe, qu’il y avait une manière de gérer au féminin qui n’avait rien à envier à la manière de gérer au masculin.