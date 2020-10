Le gouvernement Legault gère la COVID-19 «à la bonne franquette», juge Pascal Bérubé

Pascal Bérubé n'a pas été tendre envers la gestion de la pandémie du gouvernement de François Legault, dénonçant le manque de transparence lors de la prise de décisions importantes, comme la fermeture des restaurants.

«Je pose des questions depuis le mois de mars», a insisté le chef intérimaire du Parti québécois (PQ), mardi, en entrevue avec Benoît Dutrizac, à QUB radio. «Je ne suis pas capable de distinguer ce qui relève de la Santé publique de ce qui relève du politique, ce n'est pas normal.»

«C'est [de la gestion] fait[e] à la bonne franquette. Ça se fait sur une base quotidienne, sans notes des réunions. Le docteur Arruda arrive avec quelques tableaux et quelques notes. Ça ne peut pas marcher.»

Le député de Matane-Matapédia croit par ailleurs que le gouvernement et la Santé publique profiteraient à être plus transparents lorsque des mesures restrictives sont adoptées.

«À défaut de rendre publique l’information gouvernementale, les gens vont en chercher ailleurs. Plus tu donnes d’informations, plus tu crées de l’adhésion. Comme ils ne veulent rien donner, certains font leurs propres théories, et ça peut être dangereux.»

