Le «privilège» anglophone

En cette ère covidienne, certaines choses passent sous le radar.

Comme une surprenante évolution du gouvernement Trudeau quant aux langues officielles de notre Dominion.

Discours du trône, 28 septembre : Ottawa doit « reconnaître que la situation du français est particulière. Il y a près de 8 millions de francophones au Canada dans un océan de plus de 360 millions d’habitants principalement anglophones. Le gouvernement a donc la responsabilité de protéger et de promouvoir le français non seulement à l’extérieur du Québec, mais également au Québec ».

J’ai dû relire deux fois. Et la ministre Mélanie Joly a réitéré le message dans des entrevues.

Symétrie

Depuis l’adoption de la loi sur le bilinguisme officiel, Ottawa n’en a que pour les minorités linguistiques. Francophones dans le ROC ; anglophones au Québec. Également.

Les gouvernements fédéraux ont toujours défendu cette fiction symétrique. Comme si les défis de ces minorités étaient absolument équivalents.

Le fédéral a tenu à bilinguiser partout également, au mépris des réelles tables de forces linguistiques sur ce continent et dans le monde.

Trudeau père a hissé cette notion au rang de valeur cardinale dans la Constitution qu’il imposa scandaleusement au Québec en 1982.

Le principal effet du bilinguisme « d’un océan à l’autre », a souligné l’expert ès multiculturalisme Will Kymlicka, « n’a pas été de rendre la perspective de vivre à l’extérieur du Québec plus réaliste pour les Québécois, mais plutôt d’assurer que de vivre au Québec demeure une option viable pour les anglophones ». On a maintenu un privilège anglo, en somme.

La loi 22 de Bourassa et la loi 101 de Lévesque contrebalancèrent le symétrisme fédéral et visaient à faire du français un creuset, une langue de convergence. Avec un certain succès.

La stricte symétrie trudeauiste a eu l’effet, devant les tribunaux, de diviser les francophones du Québec et du ROC, de les amener à se combattre. Québec dut intervenir pour contrer l’argumentaire des minorités francophones, et inversement. La protection du français y a perdu.

Asymétrie

Que le gouvernement de « Trudeau fils » rompe avec la logique symétrique pourrait représenter un vrai tournant. On ne pourra toutefois prendre celui-ci au sérieux que s’il accepte de suivre l’exemple des conservateurs, du NPD, du Bloc et qu’il entérine la mesure asymétrique phare en ces matières : appliquer la loi 101 aux institutions et entreprises à charte fédérale.

Des centaines de milliers de travailleurs en bénéficieraient. L’affichage en terrain fédéral au Québec cesserait peut-être d’obéir à la règle « Pont-Bridge ».

Quant au maintien du bilinguisme, le gouvernement Trudeau devra résister aux sophismes d’un nouveau courant selon lequel en mettant l’accent sur le bilinguisme dans les institutions fédérales, on passe à côté de la « vraie » diversité canadienne. L’exigence du bilinguisme la garderait « blanche » !

Le chroniqueur canadien J.J. McCullough a soutenu ce point de vue dans le Washington Post la semaine dernière. L’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould disait aussi que le bilinguisme nuisait à la promotion d’Autochtones au rang de juges.

Comme si la « diversité » ne pouvait se vivre qu’en anglais.

On appellera ça la théorie du « privilège anglo ».