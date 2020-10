Les Capitals gardent Brenden Dillon

Les Capitals de Washington ont accordé un contrat de quatre ans, d'une valeur annuelle de 3,9 millions $, au défenseur Brenden Dillon, mardi.

Âgé de 29 ans, Dillion a obtenu un but et 14 points en 69 parties au cours de la dernière campagne avec les Capitals et les Sharks de San Jose. Il a été acquis de l’équipe californienne en retour d’un choix de deuxième tour cette année et d’une sélection de troisième ronde en 2021, au mois de février dernier.

Ayant également porté les couleurs des Stars de Dallas en début de carrière, le Canadien a totalisé 22 buts et 114 points en 598 parties. Il a également écopé de 574 minutes de pénalité.