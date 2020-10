Les Lakers à une victoire du sacre

Les Lakers de Los Angeles sont maintenant à un gain d’être sacrés champions de la NBA.

Mardi soir, l’équipe de la Californie a accrue son avance sur le Heat de Miami 3 à 1, alors qu’elle a remporté le quatrième match de la série finale de la NBA au compte de 102 à 96.

LeBron James a de nouveau connu un fort match, lui qui a amassé 28 points, 12 rebonds et huit mentions d’assistance. Son coéquipier vedette Anthony Davis a quant à lui obtenu 22 points, neuf rebonds et quatre aides. Ce dernier a été le joueur le plus utilisé par l’entraîneur Frank Vogel. Il est resté un peu moins de 42 minutes sur le terrain.

Du côté du Heat, Jimmy Butler a été le plus productif avec des récoltes de 22 points, 10 rebonds et neuf mentions d’aide. La formation floridienne soulignait le retour au jeu du centre Bam Adebayo lors de cette rencontre. Celui-ci a été utilisé pendant plus de 33 minutes. Il avait raté les matchs numéro 2 et 3 en raison d’une blessure à une épaule.

Le Heat tentera de rester en vie lors du cinquième affrontement, qui est prévu vendredi soir prochain.