Mesures sanitaires et jeunes : des intervenants partagent les craintes

Les craintes exprimées par les pédiatres au sujet des jeunes sont partagées par des intervenants qui les côtoient au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même si la région est toujours en zone jaune.

«Je suis d'accord avec les pédiatres, exprime le directeur de la Maison des jeunes de La Baie, Denis Bergeron. On risque de perdre certains jeunes. Ils pourraient décrocher de l'école ou du système.»

M. Bergeron a observé que les adolescents les plus fragiles sont plus stressés, plus anxieux. La pandémie et les mesures y sont pour quelque chose.

«L'âge où l'on créé son identité est la plus touchée. Ils ont des difficultés à entrer en contact avec les autres. On les encercle.»

Il se questionne sur les nouvelles mesures imposées aux jeunes en zone rouge, notamment le port du masque en tout temps à l'école et l'horaire une journée sur deux en secondaire 4 et 5. «C'est l'âge pour quitter, pour décrocher», craint Denis Bergeron.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a le deuxième plus bas taux de décrochage au Québec. Il était de 10,4 % en 2017-2018, année des dernières données connues. Dans la province, il était à 15,4 % pour la même période.

Est-ce que la situation actuelle pourrait faire augmenter cette statistique?

«C'est certain qu'il y a un risque, affirme Anne-Lise Minier, coordonnatrice aux communications du Centre régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS). Plus d'obstacles, plus de risques à la réussite. Le risque d'abandon est plus grand.»

Le CRÉPAS souhaite que l'on maintienne un équilibre dans les mesures pour aider les jeunes.

Au Centre de prévention du suicide 02, l'inquiétude concerne les jeunes plus vulnérables. Le centre reçoit des appels à l'aide de tous les groupes d'âge de la société, mais des jeunes, également.

Une intervenante-formatrice au sein de l’organisme, Mélanie Lapierre, est préoccupée des effets que pourrait avoir la situation pandémique actuelle sur ceux qui sont moins solides ou en détresse.

«Ça ajoute à d'autres facteurs», dit-elle.