Non! Tout le monde ici ne se fout pas de la planète!

La lettre de « Citoyenne désabusée » qui exprime son envie d’arrêter de se forcer pour protéger la planète m’a ébranlée. Je m’y suis reconnue à une certaine époque, et j’ai bien aimé votre réponse. Mais je ressens le besoin d’ajouter quelque chose.

« Madame, comme vous au début des années 80, je me suis sentie investie d’une mission pour sauver la planète à la vue de ce qui se faisait déjà dans le monde. Impatiente de voir le Québec tout entier emboîter le pas, je stockais les matières recyclables, plusieurs mois avant l’implantation de la collecte sélective à Montréal en 1984.

Partie en croisade, je tentais de convertir le plus grand nombre sur l’importance de se responsabiliser pour protéger la terre et éviter le gaspillage. Quand après quelques années, j’ai pris conscience qu’il n’y avait pas grand monde qui suivait, j’ai voulu tout foutre en l’air.

Une chance que ma conscience environnementale était aux aguets pour m’empêcher de démissionner, car peu à peu j’ai senti le vent tourner, et nos gouvernements mettre en place des mesures et des lois favorisant la protection de la planète. Ce qui m’a encouragée à continuer mon combat. Sans tambour ni trompette, j’ai perduré dans mes bonnes habitudes. Avec le temps, j’ai compris que pour faire évoluer les mentalités, les gens doivent voir un ou plusieurs avantages personnels pour changer leurs façons de faire et de penser. Ils comprennent toujours mieux quand on fait appel à leur cœur plutôt qu’à leur raison.

Après 40 ans, avoir la planète à cœur est devenu une façon de vivre. Des doutes j’en ai souvent eu, vu la lenteur des progrès, mais chaque fois, quelque chose arrivait pour raviver mon espoir. Changer des façons de faire ou de penser qui persistent depuis des siècles, prendre beaucoup de temps. Mais un geste à la fois, un pas à la fois, on y arrivera.

La moitié des gens qui me croyaient cinglée jadis sont désormais conscientisés à la nécessité de protéger la terre sur laquelle ils vivent. On doit passer outre aux oiseaux de malheur qui refusent encore de voir la vérité. Patience et courage Viviane, car protéger et sauver la planète, c’est un combat à long terme. Si chacun pose les bons gestes, les choses ne peuvent que s’améliorer. »

Écolo dans l’âme

Comme je le lui disais, les grandes batailles de ce type ne se gagnent jamais sans luttes acharnées. Il est primordial que les artisans de la première heure, conscients de la nécessité de protéger la terre, ne lâchent pas en cours de route.