Publicité de Kraft Dinner: «Vous nous prenez vraiment pour des nouilles» - Geneviève Pettersen

Une campagne publicitaire pour le macaroni au fromage Kraft Dinner invitant les gens à envoyer des «noods non solicitées» s’est attiré les foudres de Geneviève Pettersen, mardi après-midi.

«Vous nous prenez vraiment pour des nouilles», a lancé l’animatrice, dans le cadre de son émission à QUB radio, en critiquant cette référence à l’envoi de photos nues, communément appelées des «nudes».

«Pendant longtemps, en communication, on disait "parlez en bien, parlez en mal, mais parlez de moi"», a quant à lui expliqué l’expert en marketing Alexandre Coutant en entrevue avec Mme Pettersen. «On va dire qu’à ce niveau-là, c’est un bon coup, parce que ça fait parler, mais je vous dirais que si on parle de communication éthique, c’est plutôt un mauvais coup.»

Écoutez l'échange complet entre Geneviève Pettersen et Alexandre Coutant: