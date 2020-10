Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 7 octobre:

«La poursuite du bonheur»

Will Smith et son fils Jayden font équipe le temps de raconter l’histoire du vendeur Chris Gardner et de son garçon, jetés à la rue faute de pouvoir payer le loyer. Le papa gardera espoir et acceptera notamment un long stage non rémunéré.

Mercredi, 10 h, MOI ET CIE.

«La cage de ma tante»

Comédie marquante de la filmographie du regretté Robin Williams. Son fils s’apprêtant à se marier, le propriétaire d’un club de travestis est forcé de faire connaissance avec les parents de sa future femme, des gens dont la façon de penser est à mille lieues de la sienne.

Mercredi, 13 h, Canal Vie.

«Expat»

L’Afrique peut elle aussi très bien servir de terre d’accueil pour ceux qui veulent changer de vie et travailler sur le continent. À preuve, l’enseignant Olivier Émond, l’avocate Julie Veillette et la professeure de danse Anna Bussey ont déposé leurs valises en Tanzanie afin d’y vivre différemment.

Mercredi, 19 h, Évasion.

«La Voix Extra»

À quelques jours de la demi-finale où les huit candidats, répartis dans les quatre équipes, se disputeront les quatre places disponibles pour l’ultime rendez-vous, on retourne en coulisses à leurs côtés. Afin de patienter jusqu’à la prochaine émission, on en voit des extraits en primeur.

Mercredi, 19 h, TVA.

«Investigation»

La réalité professionnelle des membres des forces de l’ordre belges est exposée par une équipe qui s’est entretenue avec des policiers pendant six mois. Malheureusement, cette réalité est tout sauf rose, car on y parle à la fois de harcèlement, de peur et de silence.

Mercredi, 20 h, TV5.

«L’avant-match des foodies»

Qui de mieux placé qu’Étienne Boulay pour parler football avec Patrick Marsolais et Martin Juneau? Ce dernier en profite pour cuisiner des ailes de poulet frites épicées, en plus d’une salade de chou et une autre de pommes de terre. Il accompagne le tout d’une limonade avec ou sans alcool.

Mercredi, 21 h, Zeste.

«Les beaux malaises»

Un petit mensonge n’a jamais fait de tort, croit Martin Matte. Or, pressé par son psychologue de dire la vérité lors de toute situation, avec des amis ou dans le milieu des arts, l’humoriste doit relever un défi beaucoup plus difficile qu’il n’en a l’air. Rediffusion.

Mercredi, 21 h 30, TVA.