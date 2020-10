Ville de Québec: le syndicat des cols blancs dépose un grief sur l’enjeu du télétravail

Face à l’échec des discussions avec la Ville de Québec, le syndicat des cols blancs a déposé un grief dans lequel il conteste l’obligation faite à une centaine d’employés municipaux d’être présents sur les lieux du travail.

C’est ce que le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (SFMQ) a fait savoir mardi matin par voie de communiqué de presse. La situation concerne une centaine d’employés qui appartiennent essentiellement au Service «311». Des travailleurs administratifs du Service des communications et du Service de police sont également concernés.

D’après Réal Pleau, président du SFMQ, la Ville a l’obligation légale d’appliquer le décret gouvernemental qui préconise le télétravail chaque fois que le service peut être rendu.

«En plus, on est maintenant en zone rouge, a-t-il rappelé. On ferme des écoles quasiment. On ferme les sports. Et on garde du monde qui n’ont pas besoin d’être là! Ce n’est pas moral de faire ça de même. Il faut limiter les contacts.»

Demande de sauvegarde

En déposant son grief, le SFMQ demandé à l’arbitre du Tribunal administratif du travail (TAT) de prononcer une «demande de sauvegarde» pour que les employés concernés soient placés en télétravail le temps des procédures. Une audience pourrait avoir lieu dans ce dossier dans les 15 prochains jours, pense M. Pleau.

À noter que l’Alliance des professionnels, qui a cosigné la mise en demeure initiale envoyée à la Ville, n’est pas partie prenante dans ce grief. Michel Plante, président de ce syndicat, dit avoir entre temps obtenu satisfaction quant aux demandes qui touchaient ses membres.

Mardi, la Ville de Québec n’a pas voulu commenter le dépôt du grief par le syndicat des cols blancs. Il y a deux semaines, la municipalité avait évoqué son «droit de gestion» pour expliquer ses choix en matière de télétravail.