Viser le successeur de Price

J’espère que Marc Bergevin réussira à transiger et faire du Canadien une meilleure équipe à la fin de la journée, mais dans le cas contraire, il pourrait penser à l’avenir et envisager de repêcher le fameux gardien que l’on présente comme le prochain Carey Price, soit Yaroslav Askarov.

Il y a consensus sur le Russe. Il est le gardien le plus talentueux du repêchage 2020, mais mieux encore, des connaisseurs comme Craig Button et Nikolai Khabibulin le voient comme le gardien le plus doué depuis l’année du repêchage de Price, en 2005.

On parle d’un gardien qui peut être la fondation d’une concession, et comme Price a déjà 33 ans, il est temps de préparer sa succession. Cayden Primeau a de belles qualités, mais il a encore des choses à prouver. Avec l’arrivée de Jake Allen dans l’organisation, il ne doit se préoccuper que d’une seule chose, dominer dans la Ligue américaine la saison prochaine. Dans le cas d’Askarov, on parle déjà d’un futur gardien étoile.

Pourquoi repêcher un gardien lorsqu’on a Price, me direz-vous ?

Quand le Canadien m’a repêché en deuxième ronde (44e) en 1994, Patrick Roy avait 28 ans. Lorsqu’il a repêché Price en 2005, j’avais 28 ans. Dans les deux cas, les gens remettaient en question les décisions des directeurs généraux respectifs, Serge Savard et Bob Gainey.

Chaque fois, les gens se demandaient : pourquoi « gaspiller » un bon choix pour un gardien alors qu’on en a déjà un très bon ? Et je les comprends, mais au bout du compte, ce furent deux bonnes décisions. J’ai donné 10 bonnes années au Canadien. Price leur en a donné 13, et ça continue.

Comme je le disais, j’aimerais que Bergevin parvienne à améliorer son équipe dès aujourd’hui en obtenant un joueur d’impact à l’attaque.

Le coup de circuit

De toute évidence, il y a un prix à payer pour combler un besoin immédiat, mais compte tenu de l’âge de Price ainsi que de celui du capitaine, Shea Weber, Bergevin doit frapper un coup de circuit aujourd’hui ou à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, vendredi.

Si Bergevin ne réussit pas à transiger pour l’immédiat, il pourrait transiger pour l’avenir en essayant d’améliorer son rang de repêchage. On dit qu’Askarov sera repêché autour du 10e rang, et Bergevin possède le 16e choix. Le gardien russe ne sera probablement pas disponible à ce moment, d’autant plus qu’on dit que les Hurricanes de la Caroline, qui parlent au 12e rang, sont très intéressés par Askarov. Évidemment, tout dépendra du prix à payer.

Si le Canadien repêche au 16e rang comme prévu, il s’agira d’un joueur qui n’aura pas d’impact à court terme. Donc, tant qu’à y aller à long terme, pourquoi pas s’avancer pour Askarov ? De plus, la mode est de ne pas repêcher un gardien trop tôt.

Les gardiens russes

Et parlant de tendance, les gardiens russes ont plutôt la cote dans les dernières années avec les succès d’Andrei Vasilevskiy et de Sergei Bobrovsky. Vasilevskiy a été repêché au 19e rang en 2012 et Bobrovsky, qui n’a jamais été repêché, a gagné deux fois le trophée Vézina.

On devrait prêter une attention aux propos de Nikolai Khabibulin, le premier gardien russe à gagner la Coupe Stanley. Il connaît bien Askarov. De plus, j’aime ce que j’ai vu de lui et il connaît un bon début de saison à Saint-Pétersbourg.

Bref, j’espère avant tout que Bergevin fera du Canadien une meilleure équipe dès aujourd’hui, sinon, qu’il s’assure du meilleur investissement possible à long terme.

Bien sûr, ça serait intéressant de voir le Canadien mettre la main sur un Québécois et Hendrix Lapierre semble une excellente option s’il est disponible au 16e rang.

Entrefilets

Le duo Fleury et Lehner

Les Golden Knights de Vegas ont réussi un bon coup en s’assurant les services de Robin Lehner pour cinq saisons et 25 millions $. Lehner n’a pas été trop gourmand dans un marché regorgeant de bons gardiens autonomes. Il a bien mérité sa stabilité après avoir si bien joué au cours des deux dernières années. Quant à Fleury, il semble être prêt à partager la tâche avec Lehner et il sait qu’il a encore une chance de gagner à Vegas. Je crois que Fleury va rester au Nevada.

Le marché des gardiens

Les gardiens n’ont pas le gros bout du bâton ces temps-ci, mais il est clair que des équipes aspirantes à la Coupe Stanley ont besoin de s’améliorer à cette position, dont l’Avalanche du Colorado et les Oilers d’Edmonton. Tuukka Rask est toujours sous contrat à Boston, mais depuis qu’il a quitté la bulle, j’ai mes doutes quant à son éventuel retour avec les Bruins. Il ne lui reste qu’une année de contrat. Comme Tristan Jarry a obtenu un bon contrat à Pittsburgh, Matt Murray est sur le marché des échanges. Jacob Markstrom, Anton Khudobin, Braden Holtby et Thomas Greiss sont des gardiens autonomes intéressants, sans oublier Corey Crawford, Cam Talbot, Jimmy Howard, Craig Anderson et... Henrik Lundqvist.

Dommage pour Lundqvist

J’aurais aimé que Henrik Lundqvist termine sa carrière avec les Rangers de New York, mais le brio des jeunes gardiens Igor Shesterkin et Alexandar Goergiev a eu raison de ses 38 ans, et les Rangers ont racheté son contrat. Lundqvist veut encore jouer et il ne manque qu’une Coupe Stanley à sa brillante carrière qui lui vaudra certainement une place au Temple de la renommée. Je le verrais bien avec une formation comme l’Avalanche du Colorado.

La perle est à St. Louis

À mon avis, la perle du marché des joueurs autonomes est le défenseur Alex Pietrangelo. C’est un défenseur de premier plan qui sait ce que ça prend pour gagner. Dieu sait comment les Maple Leafs de Toronto et les Oilers d’Edmonton en auraient besoin, mais le plafond salarial est un obstacle pour eux. Je ne serais pas surpris de le voir aboutir chez les Islanders de New York du bon vieux Lou Lamoriello.