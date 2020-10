Vous pouvez dire adieu au «boni-COVID» pour vos nouvelles portes et fenêtres

Transition énergétique Québec (TEQ) offre un boni de 1000 $ à l’installation de portes et fenêtres. Oubliez ça !

À la mi-septembre, un installateur de portes et fenêtres a sonné l’alarme, affirmant que ses clients ne pouvaient plus profiter d’un boni de 1000 dollars offert par TEQ dans le cadre de la COVID-19.

Cette mesure est proposée depuis le 21 mai dans un ensemble de mesures pour appuyer l’économie en ces temps de pandémie.

Chez Transition énergétique Québec, on m’explique que les consommateurs qui désirent remplacer leurs portes et fenêtres bénéficient déjà d’une subvention de 60 dollars par ouverture dans le cadre du programme Rénoclimat.

Vous remplissez le formulaire en ligne et on vous envoie un technicien qui mesure l’efficacité énergétique de votre propriété, pour savoir si vous êtes admissible.

Si oui, vous faites faire les travaux avec un installateur et vous prenez un second rendez-vous. Le technicien mesure alors l’amélioration obtenue grâce aux travaux. Québec vous envoie ensuite un chèque. Avec la COVID-19, Transition énergétique Québec propose une bonification de 1000 dollars si vous remplacez au moins six ouvertures.

Concrètement, si vous contactez un installateur ces jours-ci, vous n’obtiendrez pas la bonification. En effet, le chantier doit être réalisé avant le 31 décembre : les installateurs affirment que c’est impossible.

Frénésie de rénos

Pourquoi ? Parce que de nombreux modèles de portes et fenêtres sont en rupture de stock, car les Québécois ont massivement rénové leurs résidences depuis le confinement. Et les installateurs, qui redoutent les tempêtes de neige, sont débordés.

Chez Transition énergétique Québec, on affirme être conscient que ce n’est pas facile pour les installateurs.

L’organisme précise que, pour obtenir le boni de 1000 dollars, le client doit avoir effectué sa demande en ligne pour le deuxième rendez-vous avant le 31 décembre, même si ce rendez-vous a lieu en 2021.

Une facture appréciable

Le remplacement de portes et fenêtres coûte en moyenne 1000 $ par ouverture. Prévoyez moins pour les petits formats, mais une porte-fenêtre ou principale ou la fenêtre du salon coûtera plus de 1000 $. Avec la COVID-19, le délai habituel de quatre à cinq semaines a doublé. Vous devrez donc attendre au printemps 2021.

Remplacer six ouvertures nécessite habituellement deux jours de travail pour une équipe de deux à trois personnes. Les garanties tournent autour de 20 ans, mais certains fabricants l’offrent à vie... même si vos portes et fenêtres durent normalement 30 ans.

CONSEILS