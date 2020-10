BROCHU, Juliette Blais



Au CHSLD de Montmagny, le 16 septembre 2020 à l'âge de 99 ans et 7 mois est décédée dame Juliette Blais, épouse de feu M. Claude Brochu et fille de feu dame Edwidge Lemieux et de feu M. Michel Blais. Native de Berthier-sur-Mer, elle demeurait à Montmagny et à Québec autrefois.Elle laisse dans le deuil son frère Roger (feu Louise (Juliette) Lévesque), sa belle-sœur Lise Mercier (feu Marcel Blais), ses neveux et nièces avec qui elle avait une belle complicité, ses cousins, cousines et ami(e)s dont Mme Jeannette Sutherland, dame extrêmement dévouée ! Elle est allée rejoindre son cher mari Claude, ses parents ainsi que ses sœurs Blanche, Fernande, Jeannette, Madeleine, Rita et ses frères Marcel et Maurice; de même que ses beaux-frères de la famille Brochu: Lionel, Louis, Eugène, Paul, Gérard et sa belle-sœur Ida. Un grand merci au personnel remarquable des résidences : Céline et Jean Noël, Habitation Mgr Deschênes, CHSLD de St-Jean-Port-Joli et de Montmagny pour tous les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'espoir, 10 rue Alphonse, St-Fabien-de-Panet, QC G0R 2J0. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :