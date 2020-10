Bell forcée de s’excuser pour ses messages en anglais

Le géant des télécommunications Bell a été forcé de s’excuser mercredi d’avoir envoyé des messages «in english only» à certains Québécois en plaidant une «erreur de système».

« Une erreur de système a fait en sorte que certains clients de Bell au Québec ont reçu des messages texte concernant l’application Alerte COVID en anglais uniquement», a indiqué au Journal la porte-parole de Bell Caroline Audet.

Capture d'écran

« Je suis scandalisé»

Hier, des Québécois ont reçu des messages en anglais de Bell pour les encourager à installer l’application Alerte COVID, ce qui a provoqué la colère de plusieurs sur les réseaux sociaux.

« Je suis scandalisé. Il y a beaucoup de monde qui ne parlent pas anglais au Québec. C’est un manque de respect envers les Québécois », a déploré Benoît Brunet, consultant en marketing, joint par Le Journal, après s’être indigné sur Twitter.

De nombreux lecteurs du Journal ont aussi dénoncé la situation.

Même l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a dit regretter que des messages unilingues aient été envoyés par certaines entreprises.

« Des messages textes, faisant la promotion de l’application #AlerteCOVID, ont été envoyés à certains résidents du Québec en anglais seulement, par certaines compagnies de téléphonie cellulaire. Nous avons demandé que la situation soit corrigée», a avancé l’Agence sur Twitter tôt en matinée.

Capture d'écran

Bell s’excuse

Mercredi, Bell a rapidement reconnu son erreur le matin et n'a pas tardé à s'excuser.

«Nous avons arrêté d'envoyer le message dès que l'erreur a été détectée. Nous sommes désolés de cette erreur et nous diffusons maintenant le message en français à nos clients», a souligné sa porte-parole, Caroline Audet.

Plus tard en avant-midi, Bell a fait un autre mea culpa en français et ... en anglais aux Québécois froissés sur Twitter.

«A system error resulted in some Bell customers in Québec receiving English-only text messages about the COVID Alert app. We stopped sending the message as soon as the error was detected. We apologize for the mistake and are now distributing the message in French to our customers», a indiqué l’entreprise.

Capture d'écran

- Avec la collaboration de Jules Richer et de Sylvain Larocque