David Lemieux promet de finir la carrière de son adversaire

Après une inactivité de plusieurs mois directement liée à la pandémie de COVID-19, c’est samedi soir, via le Centre Gervais-Auto de Shawinigan, que la boxe québécoise reprendra l’action à même la Belle Province.

À l’occasion d’un gala présenté par Eye of the tiger Management, David Lemieux (41-4, 34 K.-O.) et Francy Ntetu (17-3, 4 K.-O.) feront les frais de la finale dans le cadre d’un duel chez les 168 livres.

Les deux pugilistes étaient d’ailleurs les invités de Jean-Charles Lajoie, mercredi, lors de l’émission JiC. Et disons que... ça a brassé pas mal!

La puissance de Lemieux est reconnue internationalement. Le Québécois a également disputé plusieurs combats d’envergure depuis le début de sa carrière et s’est même retrouvé quelques fois en tête d’affiche d’importants galas aux États-Unis.

Ntetu, lui, est un boxeur mobile et athlétique qui bouge bien dans un ring. Il a toutefois disputé moins de combats que Lemieux et sa carrière a été davantage concentrée localement. Ça ne l’a toutefois pas empêché de faire preuve d’un très haut niveau de confiance, lorsque questionné sur ses chances de l’emporter.

«Je me connais moi-même et je connais David. Ma victoire sera sans équivoque.»

Cette première offensive de Ntetu a fait sourciller Lemieux. Le puissant cogneur n’a pu s’empêcher de rétorquer ceci.

«S’il me connaissait vraiment, il n’aurait jamais accepté de monter dans le ring avec moi samedi!»

Ntetu n’allait certainement pas laisser Lemieux avoir le dernier mot.

«Je ne suis pas ici pour parler, a-t-il répondu. La dernière fois que Lemieux a parlé d’un adversaire, on sait comment ça s’est passé pour lui. Il devrait se tenir tranquille. David dit qu’il a faim? Ça tombe bien, car j’ai du cuir pour lui, justement!»

Cette dernière affirmation a bien fait rire Lemieux.

«Francy, si tu passes la moitié du combat, je te donne ma bourse!»

Ntetu a alors tenté de répliquer :

«David, je sais que tu n’as pas été à l’école très longtemps, mais laisse-moi t’expliquer quelque chose...»

Lemieux s’est toutefois tout de suite interposé.

«Je vais finir ta carrière. Je vais te mettre K.-O. samedi!»