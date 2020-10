TREMBLAY, Lucille



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Lucille Tremblay, épouse de feu M. Roland Pelletier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 17h à 18h50.et de là au Columbarium F.-X. Bouchard inc.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise Mailloux (Charles Bilodeau), Denis Mailloux (feu Jacqueline Duperron, Suzanne Drouin), France Mailloux (André Duperron), Line Mailloux (Mario Gagné), Alain Mailloux (Josée Fontaine); ses petits-enfants : Cynthia, Pier-Luc, Catherine, Vincent, Pascal, Alcé-David, Aimie, Camille, Daphné, Élodie, Marie-Pierre et Maude ; ses arrière-petits-enfants : Charlotte, Juliette, Adrien, Olivier, Isaac, Edward, Eleanor, Maéva et Liana ; ses frères et sa sœur : André (Pierrette Tardif), Gisèle (André Lemelin), Gaétan (Suzanne Gagnon), Daniel (Francine Fréchette) et Ghyslain (Carole Demers) ; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux (nombreuses) ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4, par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org